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【TSM】台灣疫情升溫台積電急挫後拗腰彈　大部分產能設於台灣芯片短缺問題或惡化

股市 13:27 2021/05/12

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【TSM】台灣疫情升溫台積電急挫後拗腰彈　

受台灣本土疫情升溫，台股早段暴跌逾1400點，創盤中最大跌幅紀錄。晶片巨頭台積電（台：2330；美：TSM）盤中一度跌逾9%，低見518元新台幣，但其後拗腰跌幅收窄，最新報558元新台幣，跌逾2%。

港股方面，中芯 （00981） 今早一度跌逾2%，盤中低見22.5元，現倒升半成，最新報24.1元，成交額7.6億元。

截至下午1時07分，加權指數最新報15879點，跌逾4%或700點。

台灣昨天（11日）出現7宗本地確診新冠肺炎個案，其中新北市及宜蘭縣個案感染源頭不明，宣布進入社區感染階段，今天亦傳出基隆有本地確診個案。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，疫情已經非常嚴峻，不排除今天宣布疫情警戒進入第3級，但其後改口稱不會在今天宣布升級疫情警戒，而是近日可能升級。

另一邊廂，台灣疫情升級，令人憂慮芯片短缺問題可能惡化。根據台積電去年年報，台積電大部分產能位於台灣。台積公司及其子公司所擁有及管理的年產能超過1,200萬片12吋晶圓約當量。台積電在台灣設有4座12吋超大晶圓廠、4座8吋晶圓廠和1座6吋晶圓廠。台積電在南京亦設有12吋圓廠 及8吋晶圓廠產能支援。集團最近通過28.87億美元預算，將在南京廠擴建28奈米成熟製程產能。

相關文章：【芯片短缺】美國商務部擬下周再度舉行企業芯片峰會 　傳台積電獲邀出席

【TSM】台積電4月營收入按年增16%　再創新高

【芯片短缺】美商務部要求台資公司優先供應車用芯片　台積電：解決車用芯片產能需求是首要任務

編輯：吳敏芳


 

新冠肺炎疫情 台股 台積電 晶片

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