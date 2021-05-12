  • 30°C
香港時間 : 2021512日 (三) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【台灣疫情】台灣新增16宗本土病例創新高　台積電急挫後拗腰彈、大部分產能設於台灣（附短片）

股市 18:14 2021/05/12

分享：

台灣新增16宗本土病例創新高　台積電急挫後拗腰彈、大部分產能設於台灣

台灣本土疫情升溫，台媒表示，當地今日新增16宗新冠病毒本土感染病例。台股早段暴跌逾1400點，創盤中最大跌幅紀錄，最終收市跌幅收窄一半，仍跌4.11%。晶片巨頭台積電（台：2330；美：TSM）盤中一度跌逾9%，低見518元新台幣，但其後拗腰跌幅收窄，全日收報557元新台幣，跌2.45%。

港股方面，中芯國際 （00981） 今早一度跌逾2%，盤中低見22.5元，全日倒升3.5%，報23.8元，成交額17億元。台灣加權指數全日收報15,902點，跌4.11%或680點。

台灣爆不明來源感染引恐慌、或首進「第3級警戒」 台股曾跌逾1400點收市跌幅收窄，可見【下一頁】

台灣昨天（11日）出現7宗本地確診新冠肺炎個案，其中新北市及宜蘭縣個案感染源頭不明，宣布進入社區感染階段，今天傳出基隆有本地確診個案。

據台灣中央社報道，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周三（12日）下午表示，當地新增21例新冠病毒感染，當中16宗為本土病例，有3宗要待釐清病例。

蔡英文總統其後表示表示，目前防疫物資、醫療系統充足，呼籲民眾放心，疫苗會陸續到位。

陳時中今早指出，疫情已經非常嚴峻，不排除今天宣布疫情警戒進入第3級，但其後改口稱不會在今天宣布升級疫情警戒，而是近日可能升級。

另一邊廂，台灣疫情升級，令人憂慮芯片短缺問題可能惡化。根據台積電去年年報，台積電大部分產能位於台灣。台積公司及其子公司所擁有及管理的年產能超過1,200萬片12吋晶圓約當量。

台積電在台灣設有4座12吋超大晶圓廠、4座8吋晶圓廠和1座6吋晶圓廠。台積電在南京亦設有12吋圓廠 及8吋晶圓廠產能支援。集團最近通過28.87億美元預算，將在南京廠擴建28奈米成熟製程產能。

相關文章：

【芯片短缺】美國商務部擬下周再度舉行企業芯片峰會 　傳台積電獲邀出席

【TSM】台積電4月營收入按年增16%　再創新高

【芯片短缺】美商務部要求台資公司優先供應車用芯片　台積電：解決車用芯片產能需求是首要任務

編輯：吳敏芳

新冠肺炎疫情 台股 台積電 晶片

上一篇文章

【台股急挫】台灣疫情或首進「第3級警戒」引恐慌　台股跌逾1400點後回穩、國安基金未討論救市（附短片）

下一篇文章

【長和系AGM】李澤鉅：長建股價超值　數項資產已超市值、需要時將回購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流傳下周一啟動招股 估值2730億元 第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）