【台灣疫情】台灣新增16宗本土病例創新高　台積電急挫後拗腰彈、大部分產能設於台灣

▲ 台灣新增16宗本土病例創新高 台積電急挫後拗腰彈、大部分產能設於台灣

台灣本土疫情升溫，台媒表示，當地今日新增16宗新冠病毒本土感染病例。台股早段暴跌逾1400點，創盤中最大跌幅紀錄，最終收市跌幅收窄一半，仍跌4.11%。晶片巨頭台積電（台：2330；美：TSM）盤中一度跌逾9%，低見518元新台幣，但其後拗腰跌幅收窄，全日收報557元新台幣，跌2.45%。

港股方面，中芯國際 （00981） 今早一度跌逾2%，盤中低見22.5元，現倒升3.7%，最新報23.85元，成交額11.5億元。

台灣加權指數全日收報15,902點，跌4.11%或680點。

台灣昨天（11日）出現7宗本地確診新冠肺炎個案，其中新北市及宜蘭縣個案感染源頭不明，宣布進入社區感染階段，今天傳出基隆有本地確診個案。

台灣爆不明來源感染引恐慌、或首進「第3級警戒」 台股曾跌逾1400點收市跌幅收窄，可見【下一頁】

據台灣中央社報道，台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周三（12日）下午表示，當地新增21例新冠病毒感染，當中16宗為本土病例，有3宗要待釐清病例。

蔡英文總統其後表示表示，目前防疫物資、醫療系統充足，呼籲民眾放心，疫苗會陸續到位。

陳時中今早指出，疫情已經非常嚴峻，不排除今天宣布疫情警戒進入第3級，但其後改口稱不會在今天宣布升級疫情警戒，而是近日可能升級。

另一邊廂，台灣疫情升級，令人憂慮芯片短缺問題可能惡化。根據台積電去年年報，台積電大部分產能位於台灣。台積公司及其子公司所擁有及管理的年產能超過1,200萬片12吋晶圓約當量。

台積電在台灣設有4座12吋超大晶圓廠、4座8吋晶圓廠和1座6吋晶圓廠。台積電在南京亦設有12吋圓廠 及8吋晶圓廠產能支援。集團最近通過28.87億美元預算，將在南京廠擴建28奈米成熟製程產能。

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編輯：吳敏芳