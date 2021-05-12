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【券商點睇】國內基金看好增加首季持股 高景氣利煤炭股修復估值

股樓投資 13:05 2021/05/12

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引述天風證券的報告，今年首季國內基金重倉持有煤炭板塊的市值達147.3億元（人民幣，下同），重倉比例0.27%，重倉比例在中信一級行業中排名27。本來，在去年上半年基金持股曾出現明顯下降，從首季的0.27%降至第三季的0.1%，惟自去年第四季後，煤炭板塊持股市值佔基金總市值比重有明顯回升，今年首季度重倉比例抬升0.13個百分點至0.27%。

【券商點睇】有色金屬價格創十年新高 銅鋁價難言見頂或續上，請按【見下頁

由於供需偏緊，天風證券預計煤炭價格有望維持高位。動力煤方面，供給端，受安全檢查、煤管票限制，以及環保監督力度加強，供給端產量難以完全釋放，將仍然延續偏緊狀態。需求端，電廠在夏季用電高峰的補庫需求將支持煤價維持高位。

【人行政策】中國貨幣政策取向難有變化 人行最關注兩大風險，請按【見下頁

煉焦煤方面，供給端，受安全檢查影響，國內供給難以大幅提升。進口端，澳洲煤炭進口時間延續冰封狀態，整體供應局勢難以緩解。需求端，焦企開工率逐漸提升，且下游庫存有所下降，預計補庫需求逐步提升，短期內煉焦煤價格將持續高位運行。

焦炭方面，供給端有望延續偏緊態勢。需求端，進入5月後，隨着雨季來臨及氣溫升高影響基建，終端用鋼需求或將有所放緩。但在目前鋼廠開工率不斷上升，且庫存處於低位的情況下，鋼廠補庫行為或將支撐焦炭偏強運行。

在動力煤板塊中，讓行重點推薦中國神華（01088），建議關注兗州煤業（01171）。

【延伸閱讀】券商點睇：中國銀河料疫後修復更利發達經濟體 A股上升動能較外圍弱，請按【見下頁

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記者：林衛

港股 煤炭股 中國 中國神華（01088） 兗州煤業（01171）

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