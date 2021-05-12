不滿女友唔邀請去生日派對 美國男槍殺7人

美國最近大型槍擊事件頻生，科羅拉多州兩個月內再次發生慘案。當地時間周日（9日）1名男子闖入生日派對槍殺6人，然後吞槍自殺。美國警方表示，事件起因是槍手不滿未獲女友邀請參加派對。槍殺案在美國當地引起廣泛討論，呼籲當局加緊槍械管制。

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科羅拉多（Colorado）警方周二（11日）確認，28歲槍手馬西亞斯（Teodoro Macias）先槍殺女友伊瓦拉佩雷斯（Sandra Ibarra-Perez），再槍殺5名女友親戚後吞槍自殺。科羅拉多州斯普林警局局長尼斯基（Vince Niski）表示，當馬西亞斯知道不獲邀請參加伊瓦拉佩雷斯的家庭聚會後，決定闖入對方家中大開殺戒。尼斯基指馬西亞斯與女友交往約一年，沒有犯罪或家暴記錄，但形容馬西亞斯明顯沉迷「權力及控制問題」（power and control issues）。有當地居民形容，馬西亞斯是一個「安靜」及「嚴肅」的人，更習慣隨身攜帶槍支。

▲ 涉事28歲槍手Teodoro Macias

▲ 槍手女友Sandra Ibarra-Perez

警方確認槍殺案中死者全是成人，現場3名分別為2歲、5歲及11歲的兒童則未有受傷。當中1個因事件失去雙親，正寄住親戚家中。警方透露，在案發現場中發現17枚彈殼，及一把史密斯-韋森公司（Smith & Wesson）9毫米口徑半自動手槍。手槍於2014年買入，沒有丟失記錄，警方仍在調查槍手取得的途徑。

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今次科羅拉多州槍殺案是今年第13起大型槍殺案，亦是科羅拉多州近兩個月來第2次大規模槍殺案。今年3月時，10人在超市被槍殺。超市槍殺案後科羅拉多州議會建議，賦予政府更大權利採取比州法更嚴格的槍械管制。

責任編輯：李俊儀