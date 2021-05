名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸

▲ 名記指出Bill Gates婚前愛搞狂野派對,更會邀請夜總會脫衣舞娘一起回家裸泳。

微軟共同創辦人Bill Gates與太太梅琳達早前突然宣布離婚,引起外界轟動。曾為Bill Gates撰寫兩本傳記的資深調查記者華萊士爆料,指Bill Gates並非如外界想象中是個書呆子。華萊士指出Bill Gates婚前愛搞狂野派對,更會邀請夜總會脫衣舞娘一起回家裸泳。

華萊士(James Wallace)周一(10日)接受英媒採訪時表示,蓋茨(Bill Gates)多年前單身時也曾年少輕狂,更熱衷於各類狂野派對和聚會。

華萊士指出當時微軟有不少年青人,他們不時會連續工作兩三日專注研究軟件編碼,然後舉辦聚會狂歡。據悉,蓋茨等人會到西雅圖的夜總會夜蒲,然後帶脫衣舞娘會到蓋茨家,一大班人在豪宅内的泳池裸泳。

華萊士更形容蓋茨婚前沉迷女色(womanizing),曾導致他與當時仍是女友的梅琳達(Melinda Gates)關係緊張。華萊士表示蓋茨與梅琳達1988年開始拍拖,但出差時經常會與女記者調情。

華萊士表示梅琳達也很清楚蓋茨沉迷女色,更因對方拒絕作出承諾而短暫分開一年,直至1992年才破鏡重圓。

微軟前高層拉伯恩(Vern Raburn)也曾證實華萊士的講法屬實,更表示:「在泳池全裸也沒有大不了。」(Being naked in a pool is no big deal.)

拉伯恩指出蓋茨婚前雖然愛聚會,但1994年與梅林達結婚後一直表現忠誠,形容對方婚後已絕跡於裸體派對這類聚會。

責任編輯:鄭錦玲