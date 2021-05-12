名記爆Bill Gates婚前愛搞全裸派對 帶脫衣舞娘返歸

▲ 名記指出Bill Gates婚前愛搞狂野派對，更會邀請夜總會脫衣舞娘一起回家裸泳。

微軟共同創辦人Bill Gates與太太梅琳達早前突然宣布離婚，引起外界轟動。曾為Bill Gates撰寫兩本傳記的資深調查記者華萊士爆料，指Bill Gates並非如外界想象中是個書呆子。華萊士指出Bill Gates婚前愛搞狂野派對，更會邀請夜總會脫衣舞娘一起回家裸泳。

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華萊士（James Wallace）周一（10日）接受英媒採訪時表示，蓋茨（Bill Gates）多年前單身時也曾年少輕狂，更熱衷於各類狂野派對和聚會。

華萊士指出當時微軟有不少年青人，他們不時會連續工作兩三日專注研究軟件編碼，然後舉辦聚會狂歡。據悉，蓋茨等人會到西雅圖的夜總會夜蒲，然後帶脫衣舞娘會到蓋茨家，一大班人在豪宅内的泳池裸泳。

華萊士更形容蓋茨婚前沉迷女色（womanizing），曾導致他與當時仍是女友的梅琳達（Melinda Gates）關係緊張。華萊士表示蓋茨與梅琳達1988年開始拍拖，但出差時經常會與女記者調情。

華萊士表示梅琳達也很清楚蓋茨沉迷女色，更因對方拒絕作出承諾而短暫分開一年，直至1992年才破鏡重圓。

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微軟前高層拉伯恩（Vern Raburn）也曾證實華萊士的講法屬實，更表示：「在泳池全裸也沒有大不了。」（Being naked in a pool is no big deal.）

拉伯恩指出蓋茨婚前雖然愛聚會，但1994年與梅林達結婚後一直表現忠誠，形容對方婚後已絕跡於裸體派對這類聚會。

責任編輯：鄭錦玲