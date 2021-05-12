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【恒指走勢】港股一度重上二萬八 短期走勢點睇?

股市 13:30 2021/05/12

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港股今早反彈高開，升60點；恒生科技指數也升1.4%，報7755點。獨立股評人盧嘉偉分析指，港股投資者承受風險的能力下降，認為恒指現時受A股影響較多。今年至今，內地股市跑輸環球股市，難以支持港股向上衝，短期內料恒指仍在28000點窄幅涵動，宜關注美聯儲加息議題，或等待8月港股業績期，才可走出更明確的方向，預計「炒股不炒市」的氣氛持續。

同場加映答股環節，如有股票疑難，歡迎：
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點擊此連結：https://bit.ly/3dPUdco

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