  • 31°C
香港時間 : 2021512日 (三) 13:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】有色金屬價格創十年新高 銅鋁價難言見頂或續上

股樓投資 12:39 2021/05/12

分享：

目前銅價格已突破每噸1萬美元，創近十年新高；鋁價格接近每噸2萬元人民幣，接近近十年高點，帶動相關股份鹹魚翻生，成為市場焦點。

【人行政策】中國貨幣政策取向難有變化 人行最關注兩大風險，請按【見下頁

平安證券看好工業金屬價格未見頂，供需偏緊的格局，或支持銅、鋁價繼續破頂。該行指，隨
着疫苗接種、財政政策和貨幣政策發力，全球經濟步入復甦日趨明朗，銅鋁需求前景看好。

而供應端來看，銅礦由於新項目貢獻有限、主要生產國智利銅礦生產受疫情及罷工干擾，供應恢復較為緩慢；鋁則在中國供給側改革以及「碳中和」政策影響下，產能增長較小，但因開工率處於高位，料產量繼續提升空間有限。總體上，相對需求，銅鋁供應恢復相對緩慢，維持偏緊格局。

【騰訊戰字節】直播騰訊遊戲涉侵權需賠800萬 騰訊字節兩雄大戰未完？，請按【見下頁

盡管相比 2020 年底有所提升，目前銅鋁庫存仍處較低水平，對價格影響正面。其中銅交易所庫存處歷史較低水平，國內上海保稅區庫存低於2017年平均水平。

平安證券認為，雖然銅和鋁價格達到了近十年的高點，但仍有較強的支持，現階段價格難言見頂，或將繼續有所上行，行業維持較高的景氣度，建議關注受益銅鋁價格高企，業績持續顯著改善的銅礦龍頭公司，以及電解鋁龍頭公司，如中國鋁業（02600）。

【延伸閱讀】5月部署：冠軍分析師張憶東 季度調整近尾聲 5月迎來入市良機  薦10隻盈利驅動優質股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

有色金屬股 港股 行業 銅價 中國鋁業（02600） 中國

上一篇文章

【券商點睇】國內基金看好增加首季持股 高景氣利煤炭股修復估值

下一篇文章

【人行政策】中國貨幣政策取向難有變化 人行最關注兩大風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數