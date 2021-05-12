【券商點睇】有色金屬價格創十年新高 銅鋁價難言見頂或續上

目前銅價格已突破每噸1萬美元，創近十年新高；鋁價格接近每噸2萬元人民幣，接近近十年高點，帶動相關股份鹹魚翻生，成為市場焦點。

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平安證券看好工業金屬價格未見頂，供需偏緊的格局，或支持銅、鋁價繼續破頂。該行指，隨

着疫苗接種、財政政策和貨幣政策發力，全球經濟步入復甦日趨明朗，銅鋁需求前景看好。

而供應端來看，銅礦由於新項目貢獻有限、主要生產國智利銅礦生產受疫情及罷工干擾，供應恢復較為緩慢；鋁則在中國供給側改革以及「碳中和」政策影響下，產能增長較小，但因開工率處於高位，料產量繼續提升空間有限。總體上，相對需求，銅鋁供應恢復相對緩慢，維持偏緊格局。

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盡管相比 2020 年底有所提升，目前銅鋁庫存仍處較低水平，對價格影響正面。其中銅交易所庫存處歷史較低水平，國內上海保稅區庫存低於2017年平均水平。

平安證券認為，雖然銅和鋁價格達到了近十年的高點，但仍有較強的支持，現階段價格難言見頂，或將繼續有所上行，行業維持較高的景氣度，建議關注受益銅鋁價格高企，業績持續顯著改善的銅礦龍頭公司，以及電解鋁龍頭公司，如中國鋁業（02600）。

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記者：林衛