由5月13日起至5月20日，惠康超級市場及Market Place by Jasons推出 MOVENPICK雪糕杯一連8日快閃優惠。於惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba，即可以快閃優惠價 $100購買5盒MOVENPICK雪糕杯裝（100毫升）*，平均每盒只需$20。是次優惠集齊六款大熱口味，包括瑞士朱古力、呍呢拿、士多啤梨、特濃咖啡、楓糖合桃及意大利奶凍，每款都相當吸引。一眾MOVENPICK雪糕控，千萬不要錯過這個獨家快閃優惠，把握機會買回家慢慢享受吧！

▲ 瑞士朱古力雪糕（100毫升）

▲ 呍呢拿雪糕（100毫升）

▲ 士多啤梨雪糕（100毫升）

▲ 特濃咖啡雪糕（100毫升）

▲ 楓糖合桃雪糕（100毫升）

▲ 意大利奶凍雪糕（100毫升）

*注：優惠以單一發票及折實價計算。受條款及細則約束。圖片只供參考。貨品數量有限，部分貨品只限指定分店提供，售完即止。



關於惠康超級市場

惠康超級市場於1945年成立，現為本港歷史最悠久的超級市場連鎖集團。自1964年起，惠康已成為牛奶有限公司的全資附屬公司。惠康擁有約8,000名員工，旗下現有超過280間分店，遍佈香港每一個角落。

惠康每月服務顧客人次超過1,600萬，一直秉承為顧客提供一站式購物便利及以客為尊的服務承諾。惠康將繼續為顧客提供更多購物樂趣、更多物超所值的貨品及更佳的服務。

關於Market Place by Jasons

Market Place by Jasons是牛奶國際控股有限公司旗下一家時尚生活超市，專注為顧客提供優質的產品和服務，自2007年在香港成立以來，Jasons Market Place以優質超市品牌見稱，我們致力打造愉快、舒適和現代化的購物環境，為客戶提供自選食物，獨特的國際食品、農產品和各式商品組合。

關於3hreeSixty

3hreeSixty 是香港頂尖的天然和有機零售商之一。我們積極提倡人類和地球的健康生活，與擁有共同理念的企業夥伴合作，遵循嚴格監控標準以確保產品的質量，並謹守環境保護及可持續發展的原則。我們相信今天所作出的改變，能夠為我們帶來更美好的生活、環境和未來。

（資料由客戶提供）