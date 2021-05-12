【疫市營商】疫下授權業難行？　3招提高成功機率（多圖）

▲ 「大富翁夢想世界」場內平日缺乏旅客，便看準消費客群的需求轉變。（陳靜儀攝）

疫情令訪港旅客大減，本港經營相關行業的企業亦要變陣。經營主題館「大富翁夢想世界」的MRM Entertainment，其創辦人之一兼總監區詠芝（Vicky）稱，場內平日缺乏旅客，便看準消費客群的需求轉變，加大力度宣傳及推廣包場服務，並推出相關優惠。近來亦有不少企業客戶選擇在場內，舉行內部培訓活動。

大富翁夢想世界於2019年開業，皆因區詠芝疫前發現從事的授權展覽及活動行業，漸見飽和，決定與合作逾10年的Monopoly一方，尋求合作並取得設立主題館項目。她更解釋，一直看好本港的旅遊業發展，第一步在太平山開設主題館。

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她笑言，選址於太平山，皆因大富翁遊戲棋內，太平山是重要的地段，具有香港特色之餘，鄰近亦有娛樂設施吸引客人。全權授權產品眾多，她認為若要成功，在揀選授權產品、角色時，必須做足功課，總結有3大重點要注意：

1. 授權產品的知名度

皆因家喻戶曉的角色，更能吸引消費者。

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2. 產品或服務獨特性

她曾舉辦多個授權產品相關的展覽或活動，但隨着市場漸見飽和，就要轉變，進行其他類型的授權項目。

3. 語言

亞洲有不少大熱角色，但她本人不熟悉日語，與版權持有人較難溝通，會較難取授權。

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與知名度較高的品牌合作，會吸引更多本地、內地和外國客人。惟該些授權品牌一般對項目、產品的品質有較高的要求。她稱，大富翁對品質要求高，場內的商品及其用料，須合乎國際認證，她舉例，飲品紙杯的成本都較一般紙杯高2成至3成。

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記者：馬意文