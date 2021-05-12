  • 30°C
香港時間 : 2021512日 (三) 15:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫市營商】疫下授權業難行？　3招提高成功機率（多圖）

商業 14:30 2021/05/12

分享：

「大富翁夢想世界」場內平日缺乏旅客，便看準消費客群的需求轉變。（陳靜儀攝）

疫情令訪港旅客大減，本港經營相關行業的企業亦要變陣。經營主題館「大富翁夢想世界」的MRM Entertainment，其創辦人之一兼總監區詠芝（Vicky）稱，場內平日缺乏旅客，便看準消費客群的需求轉變，加大力度宣傳及推廣包場服務，並推出相關優惠。近來亦有不少企業客戶選擇在場內，舉行內部培訓活動。

大富翁夢想世界於2019年開業，皆因區詠芝疫前發現從事的授權展覽及活動行業，漸見飽和，決定與合作逾10年的Monopoly一方，尋求合作並取得設立主題館項目。她更解釋，一直看好本港的旅遊業發展，第一步在太平山開設主題館。

【疫市營商】限聚令放寬後人流微升　大富翁夢想世界將推父親節及端午節優惠吸客（多圖）

她笑言，選址於太平山，皆因大富翁遊戲棋內，太平山是重要的地段，具有香港特色之餘，鄰近亦有娛樂設施吸引客人。全權授權產品眾多，她認為若要成功，在揀選授權產品、角色時，必須做足功課，總結有3大重點要注意：

1. 授權產品的知名度
皆因家喻戶曉的角色，更能吸引消費者。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

2. 產品或服務獨特性
她曾舉辦多個授權產品相關的展覽或活動，但隨着市場漸見飽和，就要轉變，進行其他類型的授權項目。

3. 語言
亞洲有不少大熱角色，但她本人不熟悉日語，與版權持有人較難溝通，會較難取授權。

【好想去日本】city'super周五起辦蜜瓜節　日本直送蜜瓜近2千元有何特別？

與知名度較高的品牌合作，會吸引更多本地、內地和外國客人。惟該些授權品牌一般對項目、產品的品質有較高的要求。她稱，大富翁對品質要求高，場內的商品及其用料，須合乎國際認證，她舉例，飲品紙杯的成本都較一般紙杯高2成至3成。

【營商氣氛】中小企4月營商氣氛改善　零售業收益顯著上升

記者：馬意文

玩樂 疫情 產品 遊戲 展覽 飲品 香港 品牌 服務 行業

上一篇文章

【限量版咖啡】Nespresso全新限量版咖啡即日起發售　細味咖啡兼改善啡農生活

下一篇文章

【麥當勞】麥當勞推新口味「吉列脆雞飯TASTIC」　5月13日正式登場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品