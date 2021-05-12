【疫苗接種】美國吸引民眾接種疫苗　Uber及Lyft提供免費乘車計劃

▲ 美國網約車公司Uber和Lyft提供免費乘車服務，給任何前往接種疫苗的民眾。

美國近日疫苗接種計劃的數目有下降，有企業為了鼓勵市民參加疫苗接種計劃，推出優惠吸引民眾參與。美國網約車公司Uber和Lyft提供免費乘車服務，給任何前往接種疫苗的民眾。

據BBC報道，美國白宮日前公布該項計劃，旨在提高疫苗的接種數目。而計劃將在未來兩星期推行，並會持續至7月4日。服務包括往返接種疫苗的地點。

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該兩家企業將在應用程式中，更新一項新功能。顧客只要輸入指定的資料，便可獲得代碼，往返接種疫苗目的地。事實上，他們早前已推出了免費乘車計劃，支援弱勢社群。然而，今次的計劃的服務對象為全部美國居民。

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雖然兩家企業提供免費乘車服務，但強調不會影響司機所得的工資。Lyft表示，提供的代碼以單程計算，將包含15美元的車資，並預計會覆蓋「大部份（如非全部）車手的車資」。Uber表示，更新應用程式的內容，將會公布更多詳情。

責任編輯：馬意文