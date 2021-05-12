【英國王室】英女王喪夫首度正式露面 發表國會演說

英女王伊利沙白二世周二（11日）出席國會開幕典禮，在議會內發表講話，宣讀英國政府的施政大綱。今次是英女王自出席丈夫菲臘親王的喪禮後，首次參與正式公開露面。礙於新冠肺炎疫情尚未平息，國會開幕典禮一切從簡，只邀請108人出席典禮。

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英女王在國會開幕典禮上，宣讀由英國首相約翰遜（Boris Johnson）擬定的施政大綱，亦是英女王自菲臘親王的喪禮後，相隔一個月首度正式現身公開場合。在長達10分鐘的講話中，英女王提及政府將會禁止性小眾（LGBTQ+）的迴轉治療 （conversion therapy）﹑重新審議警權修正案及要求投票時必須出示身份證明文件等政策。

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國會開幕典禮作為每年一度重要盛事，在新冠肺炎疫情下亦一切從簡，規模由以往600人，削減至只有108人出席典禮，包括部分王室成員、約翰遜、工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）及議會代表等。所有人必須戴上口罩，事先必須接受新冠病毒檢測。英女王未如以往穿上禮袍及戴上王冠，只以日常服飾在王儲查爾斯陪同下現身，從白金漢客乘坐汽車前往國會，未如以往傳統搭乘馬車。

責任編輯：郭麗明