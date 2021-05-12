【台股疫情】台灣爆不明來源感染引恐慌、或首進「第3級警戒」　台股跌逾1400點破紀錄

▲ 台灣現本土不明來源感染引恐慌 台股跌逾1400點破紀錄

台灣疫情升溫，台股早段暴跌逾1400點，創盤中最大跌幅紀錄。台灣昨日多地出現本土不明源頭確診個案，疫情防控官員直指台灣疫情非常嚴峻，或近期內進入「第3級疫情警戒」，為去年疫情至今首次，導致台灣股票市場出現恐慌性拋售，台灣加權股價指數一度跌8.5%。電子股、傳統產業股及金融股全面受挫。台積電（台： 2330，美：TSM）曾跌近9%，中華航空（台：2610）跌一成。

截止中午12時，台灣加權股價指數報15,688點，跌幅收窄至5.12%。

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台灣昨天（11日）出現7宗本地確診新冠肺炎個案，其中新北市及宜蘭縣個案感染源頭不明，宣布進入社區感染階段，今天亦傳出基隆有本地確診個案。

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，疫情已經非常嚴峻，不只2條隱形傳播鏈，不排除今天宣布疫情警戒進入第3級，停止室內5人以上、室外10人以上的聚會，隨即導致台股下挫，市場出現恐慌性拋售。

陳時中及後改口稱，不會在今天宣布升級疫情警戒，而是近日可能升級。而台灣防疫1年多以來，從未進入第3級警戒。根據規定，發生集體感染的社區，如果需要執行快速圍堵，民眾需配合圍堵篩檢，不得任意離開圍堵區，並停止所有聚會活動及停課。

台股連跌2日，今天再現破紀錄跌幅。電子股、傳統產業股及金融股全面受挫；防疫概念股則受追捧，多隻股份漲停。台灣財政部長蘇建榮說，連日跌幅主要是受美國科技股下跌影響，加上內外疫情衝擊，但成交量持續上升，認為台股後續仍有很大動力。

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記者：林淑如