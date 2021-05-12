【假帳戶大軍】調查：Twitter近2.7萬假AC　散播中國政治宣傳

▲ 綜合外電報道，一項由美聯社與英國牛津大學互聯網研究所的調查指出，假帳戶大軍大量轉發中國外交官與國營媒體的帖文，影響全球輿論。中國外交部否認有誤導性宣傳，也沒有輸出引導網上輿論的模式。

雖然中國封鎖社交平台Twitter，但近日一項由美媒與英國牛津大學互聯網研究所的調查指出，社交平台Twitter上有假帳戶大軍大量轉發中國外交官與國營媒體的帖文，散播有關中國政府的政治宣傳，影響全球輿論。

綜合外電報道，調查歷時7個月，當中發現近2年中國外交官和官媒在Twitter及Facebook上非常活躍。而Twitter上有近2.7萬個假帳戶，轉發中國外交官和官媒的帖文逾20萬次。

而中國前駐英大使劉曉明，自2019年10月開設Twitter帳戶，僅是由去年6月到今年2月，他的帖文已被轉發逾4.3萬次。但超過一半轉發的帳戶，都因為涉及操縱，違反Twitter規範而遭停用。當中不少涉及發放中國政府資料的帳戶，假扮英國公民，在上月底及本月初被Twitter移除前，累積超過1.6萬次轉發及回應。不過，研究無法證實中國政府是否有資助這批帳戶。

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中方否認誤導性宣傳 籲保持開放包容

Twitter發言人指，如果有明確證據證明牽涉國家在內，會優先清除有關的帳戶。完成調查後，會在公共檔案公開所有帳戶。

中國外交部則向美聯社發表聲明回應，否認有誤導性宣傳，也沒有輸出引導網上輿論的模式。並且希望有關各方以和平、客觀與理性態度，保持開放包容。

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責任編輯：張寶燕