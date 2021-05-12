【騰訊戰字節】直播騰訊遊戲涉侵權需賠800萬 騰訊字節兩雄大戰未完？

內地傳媒報導，字節跳動旗下的抖音，由於旗下視頻有玩家直播騰訊控股（00700）旗下《王者榮耀》遊戲，被廣州知識產權法院裁定涉及侵權，平台需要停止直播《王者榮耀》，同時要向騰訊賠償800萬元人民幣。法院解釋，由於《王者榮耀》遊戲畫面的著作權由騰訊享有，因此遊戲直播不構成著作權的「合理使用」。

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抖音回應指，由於《王者榮耀》為多人綫上競技遊戲，遊戲的動態畫面由玩家操作決定，玩家應享有著作權，因此平台不應涉及侵權，因此表明將會上訴。抖音又指，法院裁決後，多個與騰訊有關的平台包括騰訊新聞、QQ看點及知乎等都出現大量攻擊抖音的文章，誇大抖音被法院「判罪」等。

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