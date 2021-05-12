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【印度疫情】新冠治癒但中致死真菌 多人摘眼球保命

環球社會熱點 11:57 2021/05/12

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印度新冠疫情嚴峻，有傳媒報道指印度新冠肺炎疫情似乎稍微緩和之際，白黴菌感染患者人數有所增加。印度專家估計，或因治療新冠肺炎的類固醇藥物，會抑制免疫系統導致。有印度醫生指，多名患者需要摘除眼球，以避免進一步感染。

印度教徒用牛糞防疫 專家：風險更高 【下一頁】

外媒《Business Insider》報道，印度第二波疫情期間，不少醫院發現白黴菌感染（mucormycosis）病例數目有所增加。在孟買3間醫院任職的眼科醫生奈爾（Akshay Nair）表示，僅在4月便有40宗案例，但過去2年僅得10例，比例上增幅巨大。奈爾表示，類固醇已被正式能夠有效治療新冠肺炎，可以減輕染疫導致的炎症，並預防肺部損傷，但同時亦抑制人體免疫系統，可能讓空氣中的白黴菌有機可乘。

奈爾透露，多數患者有糖尿病，並在從新冠肺炎康復後2周開始出現病徵。為防感染擴散，已有11名患者要摘除其中一隻眼睛保命。英國曼徹斯特大學（Manchester University）教授David Denning表示，英國、法國、美國等多國亦有類似情況，但印度病例數目遠高於其他地方，相信與當地糖尿病患者數目較多有關。

全球供應鏈被印度疫情波及 成衣藥品金融都有份 【下一頁】

印度政府官員已經警告醫生提防白黴菌感染，初期症狀包括頭痛、發燒、單側面部腫脹及鼻塞，嚴重者或會出現鼻子變黑、視力模糊、胸痛、呼吸困難。感染經由與真菌孢子接觸引起，而真菌孢子多能在土壤、植物及肥料中發現。

責任編輯：李俊儀

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