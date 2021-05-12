【人行政策】中國貨幣政策取向難有變化 人行最關注兩大風險

自從中國貨幣政策偏緊，中港股市隨即無運行，市場等人行放水「等到頸長」。在人行發布首季的貨幣政策執行報告中，開宗明義要「珍惜正常貨幣政策空間」，而且有兩大風險值得關注。

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風險一，來自內部的風險，國內通脹仍在觀察期，關注通脹傳導。人行認為未來一段時間全球通脹指標的同比讀數可能會普遍趨於抬升，進一步推升通脹預期。對於國內通脹，當前國內輸入性風險較低，但仍然需要警惕PPI同比超預期以及通脹的傳導。

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中信證券指，人行對通脹風險著墨較多，若後續通脹持續走高或逐步向下傳導，貨幣政策或需採取相應操作。

風險二，來自外部風險，美債收益率有上行空間，衝擊新興市場。人行討論了美債收益率的上行及美滙指數的可能變化。

其中，美元資產收益率的上行速度快於其他經濟體的同類資產，美元資產的吸引力將有所回升，國際資本將從新興市場和其他低利率市場回流美國，較為脆弱的經濟體可能面臨債務償付和再融資風險。

該報告對美債利率的前瞻性分析意味著美債利率已經成為人行密切關注的對象，隨着未來的進一步上行，或將成為央行考量外部均衡最核心的因素。

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記者：林衛