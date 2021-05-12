  • 32°C
香港時間 : 2021512日 (三) 12:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

白宮Uber合作「谷針」免費接送美國人打疫苗

環球社會熱點 11:39 2021/05/12

分享：

白宮周二（11日）宣布會與Uber等叫車平台合作，免費接送民眾前往接種新冠疫苗。

美國的新冠疫苗接種進度近期放緩，美國總統拜登訂立目標，希望7月4日前有7成美國人接種新冠疫苗。白宮設法鼓勵美國人接種新冠疫苗，周二（11日）宣布會與Uber等叫車平台合作，免費接送民眾前往接種新冠疫苗。

【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀 【下一頁】

拜登（Joe Biden）本月初宣布新目標，希望7月4日美國獨立日假期前，會有7成的美國人已最少接種一劑疫苗。

根據美國疾控中心（CDC）截至周一（10日）的數據，有46％的美國人已最少接種一劑疫苗。白宮周二宣布一系列提高疫苗接種率的措施，包括將與Uber、Lyft這些叫車平台建立合作夥伴關係。

白宮於聲明中表示：

總統今日重點強調（白宮）會與Lyft及Uber合作，為前往接種疫苗的所有人提供免費車程。

（Today, the president will highlight an ... effort by the ride-sharing companies Lyft and Uber to provide free rides to anyone going to a vaccination site to get vaccinated.）

【輝瑞疫苗】意國護士錯手 幫女子1針打6劑 【下一頁】

據悉，Uber承諾提供1,000萬美元（約7,800萬港元）資金用於接種疫苗接送服務。而Lyft更表示每程費用平均為15美元（約117港元），料會承擔大部分人接種疫苗的來回車費，並不會設置上限金額。

白宮也宣布於社區學院設置接種中心，並通過聯邦緊急事務管理局（FEMA）為各州提供資金，讓各州獲得資金進行電話及上門遊説等工作。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【印度疫情】印度教徒用牛糞防疫 專家：風險更高
今日
【印度疫情】印度教徒用牛糞防疫 專家：風險更高
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
2021/05/11
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【印度疫情】全球供應鏈被波及 成衣藥品金融都有份
今日
【印度疫情】全球供應鏈被波及 成衣藥品金融都有份
不滿撐墮胎美國主教擬懲罰拜登 梵蒂岡：大局為重
2021/05/11
不滿撐墮胎美國主教擬懲罰拜登 梵蒂岡：大局為重
【新冠疫情】世衛檢測2萬多北韓人 全部陰性零確診
2021/05/11
【新冠疫情】世衛檢測2萬多北韓人 全部陰性零確診

你可能感興趣

【印度疫情】印度教徒用牛糞防疫 專家：風險更高
今日 11:36
【印度疫情】印度教徒用牛糞防疫 專家：風險更高
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
18:46 2021/05/11
【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀
【印度疫情】全球供應鏈被波及 成衣藥品金融都有份
今日 09:05
【印度疫情】全球供應鏈被波及 成衣藥品金融都有份
傳染病 疫情 拜登 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 優步（Uber，美：Uber） 來福車（Lyft，美：LYFT） Uber

上一篇文章

【印度疫情】新冠治癒但中致死真菌 多人摘眼球保命

下一篇文章

【印度疫情】印度教徒用牛糞防疫 專家：風險更高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月12日 時間12:00）