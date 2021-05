白宮Uber合作「谷針」免費接送美國人打疫苗

美國的新冠疫苗接種進度近期放緩,美國總統拜登訂立目標,希望7月4日前有7成美國人接種新冠疫苗。白宮設法鼓勵美國人接種新冠疫苗,周二(11日)宣布會與Uber等叫車平台合作,免費接送民眾前往接種新冠疫苗。

拜登(Joe Biden)本月初宣布新目標,希望7月4日美國獨立日假期前,會有7成的美國人已最少接種一劑疫苗。

根據美國疾控中心(CDC)截至周一(10日)的數據,有46%的美國人已最少接種一劑疫苗。白宮周二宣布一系列提高疫苗接種率的措施,包括將與Uber、Lyft這些叫車平台建立合作夥伴關係。

白宮於聲明中表示:

總統今日重點強調(白宮)會與Lyft及Uber合作,為前往接種疫苗的所有人提供免費車程。

(Today, the president will highlight an ... effort by the ride-sharing companies Lyft and Uber to provide free rides to anyone going to a vaccination site to get vaccinated.)