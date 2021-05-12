白宮Uber合作「谷針」免費接送美國人打疫苗

▲ 白宮周二（11日）宣布會與Uber等叫車平台合作，免費接送民眾前往接種新冠疫苗。

美國的新冠疫苗接種進度近期放緩，美國總統拜登訂立目標，希望7月4日前有7成美國人接種新冠疫苗。白宮設法鼓勵美國人接種新冠疫苗，周二（11日）宣布會與Uber等叫車平台合作，免費接送民眾前往接種新冠疫苗。

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拜登（Joe Biden）本月初宣布新目標，希望7月4日美國獨立日假期前，會有7成的美國人已最少接種一劑疫苗。

根據美國疾控中心（CDC）截至周一（10日）的數據，有46％的美國人已最少接種一劑疫苗。白宮周二宣布一系列提高疫苗接種率的措施，包括將與Uber、Lyft這些叫車平台建立合作夥伴關係。

白宮於聲明中表示：

總統今日重點強調（白宮）會與Lyft及Uber合作，為前往接種疫苗的所有人提供免費車程。 （Today, the president will highlight an ... effort by the ride-sharing companies Lyft and Uber to provide free rides to anyone going to a vaccination site to get vaccinated.）

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據悉，Uber承諾提供1,000萬美元（約7,800萬港元）資金用於接種疫苗接送服務。而Lyft更表示每程費用平均為15美元（約117港元），料會承擔大部分人接種疫苗的來回車費，並不會設置上限金額。

白宮也宣布於社區學院設置接種中心，並通過聯邦緊急事務管理局（FEMA）為各州提供資金，讓各州獲得資金進行電話及上門遊説等工作。

責任編輯：鄭錦玲