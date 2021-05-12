【新股IPO】燕麥奶Oatly招股集最多85.3億 華潤為單一大股東

▲ 燕麥奶Oatly招股集最多85.3億 華潤為單一大股東

華潤集團為最大股東的燕麥奶品牌Oatly（美：OTLY）在美招股，是次IPO將會發售8437.6萬美國存托股份（ADS），當中逾兩成為舊股，發售價介乎15至17美元，公司集資最多近11億美元（約85.3億港元），預計5月20日在納斯達克掛牌。

Oatly於1990年成立，最初基於瑞典隆德大學的研究成果而創立。Oatly的專利酶技術，能夠在不減低燕麥營養成分的基礎上，將高纖維含量的燕麥轉化為適合人體的液態燕麥。公司位於瑞典南部地區，總部設在馬模（Malmö），目前Oatly品牌遍佈歐洲及亞洲的20多個國家。

Oatly的產品除燕麥奶外，還包括咖啡、朱古力等飲品，而截至去年底，公司在中國與星巴克合作，成為燕麥奶獨家合作品牌。

據招股書顯示，華潤集團透過旗下全資子公司Nativus Company Limited發售前合共持有2.91億普通股，持股佔比達55.9%，上市後持股比例將會下跌至47.6%，但仍然為Oatly單一最大股東。

據悉，公司計劃將集資所得的金額用於償還債務，以及擴張市場。

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記者：梁安琪