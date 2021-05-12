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【印度疫情】印度教徒用牛糞防疫 專家：風險更高

環球社會熱點 11:36 2021/05/12

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印度新一波新冠疫情持續多時，民眾為防疫竟然想出一個讓人瞠目結舌的方式。印度總理莫迪家鄉，西部古吉拉特邦（Gujarat）有人認為牛糞具備對打新冠肺炎作用，並加以利用作防疫工具。專家強烈反對以不科學方法防疫，恐怕此舉會造成更多問題。

【新冠病毒】世衛列印度變種為「憂慮」 成全球健康威脅 【下一頁】

印度教傳統認為牛是稀有及神聖的動物，相信牛的排泄物有益健康及具有抗菌作用，所以數百年來亦有用牛排泄物清理家居的習俗，以及用在宗教儀式。因而，古吉拉特邦部分民眾相信，牛的排泄物可以增強人的免疫力，從而對抗新冠肺炎病毒。

印度民眾牛糞防疫

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民眾會把牛糞及牛尿塗抹在身上，然後等待乾涸﹑互相擁抱或向牛致敬，再一齊做瑜珈，希望可以增強免疫力。當地藥廠經理﹑印度教教徒博里沙（Gautam Manilal Borisa）表示自己去年曾感染新冠肺炎，聲稱用完「牛糞療法」便康復，揚言即使有醫生來到當地，亦會認同古方的作用。

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【印度疫情】全球供應鏈被波及 成衣藥品金融都有份 【下一頁】

印度醫療協會主席賈亞拉（JA Jayalal）表明，相關做法毫無科學證據，只是迷信所致，並無實質科學證據可以證實牛排泄物能夠增強人體免疫力。賈亞拉強調，如此舉動隨時從牛排泄物感染其他疾病，增加民眾健康風險。而且，賈亞拉擔心當地民眾聚集做「牛糞療法」，增加新冠肺炎傳染風險。

責任編輯：吳漢培

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