【大行目標】恒生科指反彈2.8%　摩通予阿里巴巴百度等中概股目標價、看好b站可倍升

▲ 本港科技股半年低位反彈科指漲逾2% 業績前摩通予阿里巴巴目標價310元現升逾4%

科技股連跌3個交易日後，從6個月位低反彈。恒生科技指數一度升約2.9%，為4月23日以來最大升幅。摩通首予阿里巴巴 （09988） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、百度 （09888） 、網易 （09999） 增持評級，阿里巴巴全日升逾6%，全日報220.2元； 嗶哩嗶哩現全日升6.7%，收報778元；百度升4.2%，收報184元； 網易升5.1%，收報169.3元。

摩通予阿里巴巴目標價310元、 嗶哩嗶哩目標價1600元、 百度目標價350元及網易目標價200元。以潛在升幅計，摩通最為看好「b站」嗶哩嗶哩，潛在升幅達1.06倍。

摩通報告指出，料阿里巴巴股價自罰款令下達後將開始回復，罰款金額及相關條件亦與市場預期相符，其電商業務的監管風險可能告一段落。雖然在事件後，部份商戶找傾向與阿里巴巴以外的電商平台合作，惟該行相信風險可控，料影響僅佔其明年每股盈利4%。

另外，騰訊 （00700） 升2.4%，收報598.5元；小米 （01810） 彈6.1%，收報26.1元。

阿里巴巴將於周四公布業績，分析料若業績勝市場預期，或有助股價表現。

科指今日收報7861點，升2.8%。

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編輯：吳敏芳