【小米1810】小米與美國防部達和解移出涉軍名單　小米彈逾6%

▲ 小米據報與美國防部就涉軍名單達和解共識

小米 （01810） 今年1月被美國國防部列為「與中國軍方關連企業」，原先成為美國財政部禁投令目標，小米同月向美國提出訴訟挑戰決定。據最新美國法律文件，小米與美國國防部達成和解共識，預料5月20日或之前提交最終決議協商具體內容，意味小米將會正式移出有關「黑名單」。

據內地傳媒引述文件，小米和美國國防部就軍事清單訴訟發布「聯合狀態報告（Joint Status Report， JSR）」，當中提及：

雙方已經同意和平解決訴訟案（即原文的without the need for contested briefing）；

考慮到已經生效的臨時禁令和國防部決定不對臨時禁令上訴，國防部等被告一致認為採用最終決議（final order）將小米集團移出（vacating）1月14日的軍事清單是合適的；

在法庭已經認定軍事禁令違反程序正義（APA）的情況下，這個移出清單的最終決議是可以理解的；

小米早於今年3月已取得美國聯邦法官發出初步禁制令，禁止美國國防部將小米列為「與中國軍方相關企業」政策生效或實施。小米當時指，會繼續請求法院最終判決該政令對小米無效。

據最初估算時間表，若小米被列入中國軍方關連名單，美國人以至大型機構投資者將被迫於11月按照規定出售持股。

小米今早股價隨科技股反彈，最新升6.3%，報26.15元，成交額56.4億元。

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編輯：麥德銘