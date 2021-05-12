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【航空告急】香港快運推無薪假津貼　國泰跌2.6%

股市 10:24 2021/05/12

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新冠疫情令各國收緊出入境限制，國際航空客運受嚴重打擊。國泰航空 （00293） 旗下廉航香港快運（HK Express）推出無薪假津貼，鼓勵員工放半年或9個月的無薪假期，以減少開支。香港快運會向放無薪假的員工相應派發等同1個月或2個月人工的津貼。

國泰航空於上月也推出類似的無薪假津貼，英文名為「安息假期（occupational sabbatical leave）」，放9個月無薪假可獲1個月工資，放12個月無薪假則獲兩個月工資。

國泰航空現跌2.6%，報6.45元，成交2130.52萬。

國泰航空再推自願離職計劃 國泰：短中期內無明顯改善、考慮員工要求，可見【下一頁】

據悉，快運的機艙服務員收到內部通知，指今年7月起將會實行「帶薪假計劃」，員工可在5月21日前決定是否參與。參與的員工將在今年7月起放無薪假，至今年年底，或明年3月初，期間不會獲派任何工作，亦不獲發薪金，但期間強積金、人壽保險、員工旅行及團體醫療等福利將會維持。不過計劃有機會因應營運而縮短無薪假期時間。

快運回應本地報章查詢時指，公司為減少現金流失，並為長遠發展作部署，因此向機艙服務員推出「帶薪假計劃」，但強調計劃屬於自願性質。

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【航空告急】傳國泰航空香港航空飛機師簽證續簽受阻

記者：梁安琪

港股 疫情 國泰航空（00293） 機艙服務員 航空 國泰航空 航運 HK Express

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