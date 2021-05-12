▲ 【港區國安法】美商會：逾四成成員稱考慮離開香港 對國安法感不安為主因

路透報道，美商會調查發現，逾40%會員有計劃或考慮離開香港，對國安法感到不安是離開的最主要原因。調查指出，42%受訪會員已考慮及有計劃離開香港。有計劃離開的受訪者中，3%打算馬上離開；10% 計劃夏季結束前離開；15%計劃年底前離開；48%考慮未來5年離開。

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調查又顯示，選擇離開香港的成員中，62%認為國安法令其感到不安，是其離開香港的原因；有36%認為，國安法將會影響到其子女教育質素。

美商會引述受訪者指，立法前從未憂慮發表言論或文字，但如今一切已經改變，紅線變得隨意及模糊，不想時刻擔心因為發表某些言論及文字，而無故被捕。

其他選擇離開香港的原因方面，49%因為疫情下的旅遊限制；對香港競爭力悲觀佔42%，城市生活成本太高佔近24%。

選擇留在香港的受訪者中，77%認為生活質素好（good），55%認為是極佳（excellent）的營商環境，48%認為是接近內地市場。亦有受訪者認為，香港較美國安全；香港仍是中西的橋樑。

調查於本月5月至9日進行，共訪問了325名成員，佔企業成員24%。

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編輯：吳敏芳