【港股市況】恒生指數反覆升百點　美團十連跌後反彈逾5%（不斷更新）

通脹憂慮升溫，道指跌473點，港股今早則反彈高開。恒生指數開報28073點，升60點。恒生科技指數升1.4%，報7755點。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 反彈逾3%；美團 （03690） 升0.8%。

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【港區國安法】美商會：逾四成成員稱考慮離開香港 對國安法感不安為主因

即市走勢︰

【10：34】小米據報與美國防部和解共識 小米彈3%

【10：28】騰訊 （00700） 最新升3%，重上600元水平，高見603元。

Sensor Tower數據顯示，4月騰訊《王者榮耀》在全球App Store及Google Play吸金超過2.58億美元，按年增長38.4%，蟬聯全球手游暢銷榜冠軍。

【10：24】滙豐 （00005） 跌近1.6%報47.6元；友邦 （01299） 跌1.5%，報97.25元。

【10：22】比亞迪 （01211） 升7%，高見152.7元。

【10：19】美團 （03690） 最新升逾5%，高見262.6元。

【10：18】中遠海控 （01919） 逆市跌3%，低見15.56元。

【10：12】恒指最新升約百點，報28115點。

【10：11】美團 （03690） 升幅擴大至近半成，高見261元。

【10：08】利記 （00637） 升逾14%，破頂高見0.49元。利記發盈喜，預期全年扭虧為盈，錄得純利1300萬至1700萬元。

【10：06】比亞迪 （01211） 升幅擴大至半成，高見149.6元。

【10：04】大市回升，恒指最新升約60點，報28074點；科指升2%，報7800點。

【10：01】舜宇 （02382） 升近3%，高見174.7元。舜宇手機鏡頭上月出貨量為1.24億件，按月跌5.3%，按年則升11.3%。

舜宇光學上月手機鏡頭出貨按年升11%

【10：00】澳優乳業 （01717） 績後升9%，高見12.14元。澳優首季純利約3.3億元人民幣，按年增約23%。

【09：57】國泰 （00293） 跌3%，低見6.4元。據本地媒體報道，國泰旗下香港快運向機艙服務員發通知，將於7月起實施自願性質的停薪留職計劃。

【航空告急】香港快運推無薪假津貼 國泰跌2.6%

【09：53】大市最新跌約30點，再次跌穿28000點水平，報27983點；科指升1.1%，報7731點。

【09：51】摩通首予阿里巴巴 （09988） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、百度 （09888） 、網易 （09999） 增持評級。阿里巴巴升4%；嗶哩嗶哩升逾6%；百度、網易亦分別升逾4%。

【09：50】微盟 （02013） 升幅擴大至11%，高見15.38元。

【09：48】金融股拖累大市，滙豐 （00005） 跌0.8%；渣打 （02888） 跌1.4%；友邦 （01299） 跌1.3%。

【09：45】大市一度轉跌，恒指最新於28000點爭持，升約8點。

【09：43】恒騰 （00136） 升一成，高見8.01元。恒騰旗下南瓜電影APP，今年4月份新增註冊會員627.7萬人；付費訂閱用戶415.6萬人。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至4%，高見216.8元。騰訊 （00700） 升1.2%；美團 （03690） 升3.4%；小米 （01810） 升2%；京東 （09618） 升近4%。

【09：37】港股開市後曾升近150點，惟反彈力度不足，最新微升約15點。

【09：36】將於周五公布業績的友邦 （01299） ，股價逆市跌1.3%，低見97.1元。

【友邦1299】友邦周五放榜新業務價值料增至少16%

【09：34】JS環球生活 （01691） 跌逾4%低見20.6元，成交達8億元。

【09：33】MI能源 （01555） 逆市跌逾三成，破底低見0.049元。

【09：31】高銀金融 （00530） 早段升逾11%，高見0.37元，暫為升幅最大股份。

【09：29】京投交通：不會進行私有化 復牌跌12.2%

【09：26】微盟 （02013） 高開4.4%。微盟披露，首季度訂閱解決方案的收入按年增長超過100%。

【業績│SaaS股】微盟首季訂閱解決方案收入增長逾1倍 商家解決方案收入增逾50%

【09：24】周大福 （01929） 獲納入MSCI香港指數，股價升6.2%。至於遭剔出的ASM （00522） 則逆市跌1.1%。

【09：23】比亞迪 （01211） 升0.1%。比亞迪公布，擬將控股子公司比亞迪半導體分拆至深交所創業板上市。

【新股IPO】比亞迪擬分拆半導體至內地創業板上市 未定具體發行日期

【09：20】恒生指數開報28073點，升60點。恒生科技指數升1.4%，報7755點。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 反彈逾3%；美團 （03690） 升0.8%。

摩通首次覆蓋阿里巴巴港股，予「增持」評級，目標價310元。

【09：13】期指開報27803點，跌6點。

【08：45】金管局將於今日舉辦iBond新聞發布會，公布新一批iBond發行事宜。

【08：45】恒指黑期升41點，報28000點；道指期貨跌131點，報34051點。

【07：45】MSCI香港指數新增周大福、富途ADR 刪除ASM太平洋、電盈

【07：45】港股ADR收報28206點，升192點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報48.44元，升0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報594.26元，升9.76元或1.7%。

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【07：30】通脹憂慮升溫，道指曾瀉667點，其後跌幅收窄，收市挫473點或1.4%，報34269點。標指跌0.9%，收市報4152點。納指一度急挫逾2%，其後一度倒升，收市仍跌12點，報13389點。

【開市9點半】中概股回穩+北水昨撈底49億 港股有望企穩 券商看好3隻銀行股受惠理財通

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責任編輯︰梁浩碩