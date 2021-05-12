  • 29°C
香港時間 : 2021512日 (三) 09:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒指黑期升41點、道指期貨跌131點　新一批iBond細節今公布（不斷更新）

股市 08:53 2021/05/12

分享：

通脹憂慮升溫，道指跌473點，港股今早若跟足ADR走勢，大市料反彈，恒生指數料高開192點，恒指料開報28206點。滙豐 （00005） ADR折合報48.44元，升0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報594.26元，升9.76元或1.7%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

焦點新聞︰

【iBond 2021】金管局今公布新一批iBond發行詳情　發行至少150億、陳茂波稱利率不遜上批

即市走勢︰

【08：45】金管局將於今日舉辦iBond新聞發布會，公布新一批iBond發行事宜。

【08：45】恒指黑期升41點，報28000點；道指期貨跌131點，報34051點。

【07：45】MSCI香港指數新增周大福、富途ADR　刪除ASM太平洋、電盈

【07：45】港股ADR收報28206點，升192點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報48.44元，升0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報594.26元，升9.76元或1.7%。

更多ADR及中概股收市︰

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07：30】通脹憂慮升溫，道指曾瀉667點，其後跌幅收窄，收市挫473點或1.4%，報34269點。標指跌0.9%，收市報4152點。納指一度急挫逾2%，其後一度倒升，收市仍跌12點，報13389點。

【開市9點半】中概股回穩+北水昨撈底49億　港股有望企穩　券商看好3隻銀行股受惠理財通

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 騰訊控股（00700） 恒生指數 iBond 滙豐控股（00005）

下一篇文章

【Bitcoin】美SEC︰比特幣是高投機資產　謹防風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）