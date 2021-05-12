【港股市況】恒指黑期升41點、道指期貨跌131點　新一批iBond細節今公布（不斷更新）

通脹憂慮升溫，道指跌473點，港股今早若跟足ADR走勢，大市料反彈，恒生指數料高開192點，恒指料開報28206點。滙豐 （00005） ADR折合報48.44元，升0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報594.26元，升9.76元或1.7%。

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焦點新聞︰

【iBond 2021】金管局今公布新一批iBond發行詳情 發行至少150億、陳茂波稱利率不遜上批

即市走勢︰

【08：45】金管局將於今日舉辦iBond新聞發布會，公布新一批iBond發行事宜。

【08：45】恒指黑期升41點，報28000點；道指期貨跌131點，報34051點。

【07：45】MSCI香港指數新增周大福、富途ADR 刪除ASM太平洋、電盈

【07：45】港股ADR收報28206點，升192點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報48.44元，升0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報594.26元，升9.76元或1.7%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】通脹憂慮升溫，道指曾瀉667點，其後跌幅收窄，收市挫473點或1.4%，報34269點。標指跌0.9%，收市報4152點。納指一度急挫逾2%，其後一度倒升，收市仍跌12點，報13389點。

【開市9點半】中概股回穩+北水昨撈底49億 港股有望企穩 券商看好3隻銀行股受惠理財通

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責任編輯︰梁浩碩