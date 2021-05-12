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專題:退休理財

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【恒指夜期】北水吸資98億買騰訊美團　恒指夜期跌35點失28000關（不斷更新）

股市 18:50 2021/05/12

分享：

北水今日吸資98.1億元，港股反彈逾200點。騰訊 （00700） 彈逾2%，北水繼續吸37.5億元，美團 （03690） 及小米 （01810） 分別獲11.2億及8億元淨買入，舜宇 （02382） 有6億元淨買入。另外，吉利 （00175） 有1億元淨流出。恒指夜期早段反覆。

通脹憂慮升溫，道指跌473點，港股反彈高開60點，早段升逾百0點曾倒跌逾百點，午後重拾升勢，恒生指數收報28231點，升217點，成交1610億元。恒生科技指數升2.8%，報7861點。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升6%；京東 （09618） 升半成；美團 （03690） 十連跌後反彈，股價升逾2%。

北水資金流向：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【iBond 2021】金管局：iBond最多發行200億元、6月1日起認購　保證息率2厘（不斷更新）

【港區國安法】美商會：逾四成成員稱考慮離開香港　對國安法感不安為主因

【自製長糧】公共年金回報跑輸通脹？　許正宇：曾研究推通脹掛鈎年金

【阿里巴巴業績】阿里巴巴周四放榜前股價彈5%　一文看清券商預測

即市走勢︰

【18：46】恒指夜期跌35點，報27981點，低水250點。

【18：45】【配股潮】恒大汽車大股東恒大集團折讓兩成售股 最多套現122.76億

【16：39】中國4月新增貸款1.47萬億元人民幣，M2貨幣供應按年增8.1%，社會融資規模1.85萬億元人民幣。

【16：10】恒生指數收報28231點，升217點，成交1610億元。恒生科技指數升2.8%，報7861點。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升6%；京東 （09618） 升半成；美團 （03690） 十連跌後反彈，股價升逾2%。

【16：00】恒生指數U盤前升200點，報28213點。

【15：55】港股升200點，反彈至28200點水平。

【15：46】高盛雖上調滙豐 （00005） 目標價，惟滙豐股價逆市跌1%。

【滙豐HSBC】高盛調升滙豐目標價至61元　財富管理業務抵銷低息影響

【15：45】大市升至近28200點水平，升180點。

【15：32】必瘦站 （01830） 尾市升幅大至6%，高見7.07元。

【15：24】特步 （01368） 尾市升一成，高見6.93元。

【15：08】千百度 （01028） 尾市瀉近四成，低見0.255元。

【15：04】港股升幅擴大至約150點，恒指報28164點；科指升2.5%，報7844點。

【15：00】內地股市午後向上，上證升0.6%；深證升0.7%；創業板指升1.3%。

【14：45】中石化擬2025年建設1000加氫或油氫合建站 股價現跌0.5%

【14：30】ASM太平洋 （00522） 遭剔出MSCI香港指數，股價跌逾6%，低見102元。

【14：26】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至逾6%，高見220.8元。小米 （01810） 亦升6%，高見26.25元。

【14：21】港股最新升約105點，報28118點，科指升2.5%，報7838點。

【14：14】浙江世寶 （01057） 升31%，高見2.29元。

【14：10】恒指最新升約30點，報28044點；科指升2%，報7809點。

【14：09】阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 分別升逾5%。

【13：36】小米 （01810） 最新升6%，高見26.25元。

【13：18】中芯國際 （00981） 升近4%，高見23.95元。

【TSM】台灣疫情升溫台積電急挫後拗腰彈　大部分產能設於台灣芯片短缺問題或惡化

【13：17】小米 （01810） 升幅擴大至近4%，試今早高位25.6元。

【13：08】阿里巴巴 （09988） 午後升5.1%；騰訊 （00700） 升1.9%；美團 （03690） 升2.3%；小米 （01810） 升3.1%。

【13：06】港股最新轉升20點，報28035點。

【13：02】港股午後初段跌約55點，報27958點。科指升1.9%，報7793點。

石SIR今日推介建行

【12：00】恒生指數半日倒跌103點，報27910點，成交910億元。恒生科技指數升1.4%，報7755點。阿里巴巴 （09988） 升4%；京東 （09618） 升逾3%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、小米 （01810） 升逾1%。

【11：47】港股中午收市前跌約35點，報27978點；科指升1.9%，報7794點。

【11：45】友邦 （01299） 跌近2%，低見96.75元。

【11：36】中國汽車內飾 （00048） 乾升三成，高見0.78元，涉16宗交易或20萬元。

【11：30】內地股市半日偏軟，上證跌0.01%；深證跌0.3%；創業板指跌0.4%。

【11：25】大市再度轉跌。恒指跌5%，報28008點；科指升2%，報7806點。

【11：22】高鑫零售 （06808） 跌逾3%，破底低見6.08元。

【11：16】港交所 （00388） 轉跌0.2%，低見442.8元。

【11：12】金山軟件 （03888） 升8%，高見57.7元。

【11：09】阿里巴巴 （09988） 最新升半成，高見218.4元。

【10：55】濠賭股逆市向下，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌1.8%；金沙 （01928） 跌1.5%。

【10：50】港股升幅收窄至約30點，報28045點。

【10：48】本港科技股半年低位反彈科指漲逾2%　阿里巴巴現升逾4%業績前摩通予目標價310元

【10：34】小米據報與美國防部和解共識 　小米彈3%

【10：28】騰訊 （00700） 最新升3%，重上600元水平，高見603元。

Sensor Tower數據顯示，4月騰訊《王者榮耀》在全球App Store及Google Play吸金超過2.58億美元，按年增長38.4%，蟬聯全球手游暢銷榜冠軍。

【10：24】滙豐 （00005） 跌近1.6%報47.6元；友邦 （01299） 跌1.5%，報97.25元。

【10：22】比亞迪 （01211） 升7%，高見152.7元。

【10：19】美團 （03690） 最新升逾5%，高見262.6元。

【10：18】中遠海控 （01919） 逆市跌3%，低見15.56元。

【10：12】恒指最新升約百點，報28115點。

【10：11】美團 （03690） 升幅擴大至近半成，高見261元。

【10：08】利記 （00637） 升逾14%，破頂高見0.49元。利記發盈喜，預期全年扭虧為盈，錄得純利1300萬至1700萬元。

【10：06】比亞迪 （01211） 升幅擴大至半成，高見149.6元。

【10：04】大市回升，恒指最新升約60點，報28074點；科指升2%，報7800點。

【10：01】舜宇 （02382） 升近3%，高見174.7元。舜宇手機鏡頭上月出貨量為1.24億件，按月跌5.3%，按年則升11.3%。

舜宇光學上月手機鏡頭出貨按年升11%

【10：00】澳優乳業 （01717） 績後升9%，高見12.14元。澳優首季純利約3.3億元人民幣，按年增約23%。

【09：57】國泰 （00293） 跌3%，低見6.4元。據本地媒體報道，國泰旗下香港快運向機艙服務員發通知，將於7月起實施自願性質的停薪留職計劃。

【航空告急】香港快運推無薪假津貼 國泰跌2.6%

【09：53】大市最新跌約30點，再次跌穿28000點水平，報27983點；科指升1.1%，報7731點。

【09：51】摩通首予阿里巴巴 （09988） 、嗶哩嗶哩 （09626） 、百度 （09888） 、網易 （09999） 增持評級。阿里巴巴升4%；嗶哩嗶哩升逾6%；百度、網易亦分別升逾4%。

【09：50】微盟 （02013） 升幅擴大至11%，高見15.38元。

【09：48】金融股拖累大市，滙豐 （00005） 跌0.8%；渣打 （02888） 跌1.4%；友邦 （01299） 跌1.3%。

【09：45】大市一度轉跌，恒指最新於28000點爭持，升約8點。

【09：43】恒騰 （00136） 升一成，高見8.01元。恒騰旗下南瓜電影APP，今年4月份新增註冊會員627.7萬人；付費訂閱用戶415.6萬人。

【09：41】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至4%，高見216.8元。騰訊 （00700） 升1.2%；美團 （03690） 升3.4%；小米 （01810） 升2%；京東 （09618） 升近4%。

【09：37】港股開市後曾升近150點，惟反彈力度不足，最新微升約15點。

【09：36】將於周五公布業績的友邦 （01299） ，股價逆市跌1.3%，低見97.1元。

【友邦1299】友邦周五放榜新業務價值料增至少16%

【09：34】JS環球生活 （01691） 跌逾4%低見20.6元，成交達8億元。

【09：33】MI能源 （01555） 逆市跌逾三成，破底低見0.049元。

【09：31】高銀金融 （00530） 早段升逾11%，高見0.37元，暫為升幅最大股份。

【09：29】京投交通：不會進行私有化 復牌跌12.2%

【09：26】微盟 （02013） 高開4.4%。微盟披露，首季度訂閱解決方案的收入按年增長超過100%。

【業績│SaaS股】微盟首季訂閱解決方案收入增長逾1倍 商家解決方案收入增逾50%

【09：24】周大福 （01929） 獲納入MSCI香港指數，股價升6.2%。至於遭剔出的ASM （00522） 則逆市跌1.1%。

【09：23】比亞迪 （01211） 升0.1%。比亞迪公布，擬將控股子公司比亞迪半導體分拆至深交所創業板上市。

【新股IPO】比亞迪擬分拆半導體至內地創業板上市　未定具體發行日期

【09：20】恒生指數開報28073點，升60點。恒生科技指數升1.4%，報7755點。阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 反彈逾3%；美團 （03690） 升0.8%。

摩通首次覆蓋阿里巴巴港股，予「增持」評級，目標價310元。

【09：13】期指開報27803點，跌6點。

【08：45】金管局將於今日舉辦iBond新聞發布會，公布新一批iBond發行事宜。

【08：45】恒指黑期升41點，報28000點；道指期貨跌131點，報34051點。

【07：45】MSCI香港指數新增周大福、富途ADR　刪除ASM太平洋、電盈

【07：45】港股ADR收報28206點，升192點或0.7%。滙豐 （00005） ADR折合報48.44元，升0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報594.26元，升9.76元或1.7%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】通脹憂慮升溫，道指曾瀉667點，其後跌幅收窄，收市挫473點或1.4%，報34269點。標指跌0.9%，收市報4152點。納指一度急挫逾2%，其後一度倒升，收市仍跌12點，報13389點。

【開市9點半】中概股回穩+北水昨撈底49億　港股有望企穩　券商看好3隻銀行股受惠理財通

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 港股ADR 騰訊控股（00700） 恒生指數 iBond 滙豐控股（00005）

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