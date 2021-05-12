  • 31°C
香港時間 : 2021512日 (三) 13:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】MSCI香港指數新貴周大福半日升逾6%　ASM太平洋降班跌半成（附納入剔出清單）

股市 12:48 2021/05/12

分享：

【異動股】MSCI香港指數新貴周大福、富途　剔出ASM太平洋、電盈

MSCI公布半年檢結果，MSCI香港指數新增2隻成份股，分別為新增周大福 （01929） 及富途控股（美：FUTU），並剔除ASM太平洋 （00522） 及電訊盈科 （00008） 2隻成份股。周大福今早股價最多大升12%，半日升6.5%，報13.16元。ASM太平洋轉至MSCI香港小型股指數，半日跌5.3%至103.4元，電訊盈科就跌1.1%。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

MSCI香港小型股指數會加入ASM太平洋及電訊盈科另外加入復星旅遊文化 （01992） 、必瘦站 （01830） 、火幣科技 （01611） 等11家股份，剔除富途控股ADR、麗新發展 （00488） 及朗庭酒店投資 （01270）

MSCI香港小型股新貴方面，Vesync （02148） 半日升12%，阜博集團 （03783） 曾升一成，半日升幅收窄至3.3%。

MSCI中國全股票指數新增60隻成份股，包括華潤萬象生活 （01209） 、贛鋒鋰業 （01772） 、恒騰 （00136） 、福萊特玻璃 （06865） 等，刪除26隻，其中最大的三隻新增成份股為贛鋒鋰業、寶豐能源A股及康龍化成A股。

MSCI中國A股在岸指數新増26隻，剔除77隻股份。

相關變動將於5月27日收市後生效。

相關文章：

【MSCI】微盟、農夫山泉、明源雲、九毛九獲納入MSCI中國指數

責任編輯︰梁浩碩

港股 股票 MSCI香港指數 周大福（01929） ASM太平洋（00522） 電訊盈科（00008）

上一篇文章

今日推介建行 | 中國鐵塔、哈爾濱電氣、滉達富控股、舜宇光學、南方A50最新部署（立即觀看）

下一篇文章

必瘦站擬加開20間醫療美容服務中心 物色醫療併購機會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？