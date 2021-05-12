【異動股】MSCI香港指數新貴周大福半日升逾6%　ASM太平洋降班跌半成（附納入剔出清單）

上一篇文章
今日推介建行 | 中國鐵塔、哈爾濱電氣、滉達富控股、舜宇光學、南方A50最新部署（立即觀看）
MSCI公布半年檢結果，MSCI香港指數新增2隻成份股，分別為新增周大福 （01929） 及富途控股（美：FUTU），並剔除ASM太平洋 （00522） 及電訊盈科 （00008） 2隻成份股。周大福今早股價最多大升12%，半日升6.5%，報13.16元。ASM太平洋轉至MSCI香港小型股指數，半日跌5.3%至103.4元，電訊盈科就跌1.1%。
MSCI香港小型股指數會加入ASM太平洋及電訊盈科，另外加入復星旅遊文化 （01992） 、必瘦站 （01830） 、火幣科技 （01611） 等11家股份，剔除富途控股ADR、麗新發展 （00488） 及朗庭酒店投資 （01270） 。
MSCI香港小型股新貴方面，Vesync （02148） 半日升12%，阜博集團 （03783） 曾升一成，半日升幅收窄至3.3%。
MSCI中國全股票指數新增60隻成份股，包括華潤萬象生活 （01209） 、贛鋒鋰業 （01772） 、恒騰 （00136） 、福萊特玻璃 （06865） 等，刪除26隻，其中最大的三隻新增成份股為贛鋒鋰業、寶豐能源A股及康龍化成A股。
MSCI中國A股在岸指數新増26隻，剔除77隻股份。
相關變動將於5月27日收市後生效。
相關文章：
【MSCI】微盟、農夫山泉、明源雲、九毛九獲納入MSCI中國指數
責任編輯︰梁浩碩