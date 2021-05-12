【美股收市】通脹預期升溫 道指挫473點 納指先跌後穩

通脹憂慮升溫，令美股大幅波動，道指周二曾瀉667點， 其後跌幅收窄；納指一度急挫逾2%，收市反覆靠穩。

道指收市挫473點或1.4%，報34269點。標指跌0.9%，收市報4152點。納指一度倒升，收市仍跌12點，報13389點。

科技股續受壓。Tesla（美：TSLA）股價一度失守600美元大關，路透指中美關係存不確定性，Tesla已暫停在上海買地，作為擴建上海廠房成為全球出口樞紐的計劃。但Tesla回應路透查詢時指，上海廠房按計劃發展。Tesla收市仍跌1.9%。

有「科技女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)旗艦ETF ARK Innovation，本周一(10日)沽售8.756萬股蘋果股票，佔ARK的蘋果總持有量逾30%，是5月以來基金第二次減持蘋果。蘋果（美：AAPL）股價跌0.7%。

市場關注周三出爐的美國4月消費物價指數，預期CPI按月升0.2%，按年升3.6%，而核心CPI按月升0.3%，按年升2.3%。若通脹數據過熱，或重燃收水憂慮。

本周多名聯儲局官員發表講話，官員對應否開始討論調整貨幣政策的看法有分歧。

聯儲局理事布雷納德(Lael Brainard)表示，美國逐步重啟有助經濟復甦加速，不過前景仍然存在大量不明朗因素，因此，儲局在考慮收緊量寬措施前，仍然要保持耐心。

她強調，當前的物價上漲可能只是暫時性，供應問題不可能造成持續性的通脹；數據表明，物價預期將被很好地錨定在2%聯儲局目標。聯儲局距離達成全面就業及維持通脹穩定的雙重目標，仍然有一段頗長的道路要走，但預計將繼續取得進展。

芝加哥儲行行長埃文斯（Charles Evans）認為，寬鬆貨幣政策仍將合適，政策有空間讓通脹升穿目標水平，又指官員希望見到更高的通脹、更多薪酬增長、持續數月的強勁就業增長，即每月平均新增職位100萬個，才會考慮調整貨幣政策。

不過，達拉斯儲行行長卡普蘭（Robert Kaplan）認為，今年就業增長將強勁，重申希望盡早開始討論減少買債計劃，因這些措施可能帶有副作用。

美債息回升，金價周二偏軟。紐約期金收市跌0.1%，報1836.1美元。

責任編輯：柯志宏