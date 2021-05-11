【美股焦點】L Brands分拆Victoria's Secret上市 料8月完成

▲ L Brands分拆Victoria's Secret上市。

美國時裝零售商L Brands（美：LB）宣布，董事會一致同意將Bath & Body Works、Victoria's Secret分拆為兩間獨立的上市公司，預計將通過向L Brands股東免稅分拆Victoria's Secret完成，交易料在8月完成。L Brands周二美股早段曾跌5.8%。

L Brands表示，分拆將容許每間公司最大限度提升管理重點和財務靈活性。主席Sarah Nash稱，在過去10個月在扭轉Victoria's Secret業務方面取得顯著進展，通過商品和營銷活動帶動銷售增長，同時執行系列的成本減省措施，從而提高公司的盈利能力。Victoria's Secret現時已準備好作為獨立的上市公司經營。

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L Brands續指，董事會一直在評估Victoria's Secret分拆或出售的可能性，在檢視過程中不同買家都表達了興趣，最終董事會認為分拆Victoria's Secret上市將為投資者提供更大價值。

分拆後，L Brands現任CEO Andrew Meslow將領導Bath & Body Works的業務，Victoria's Secret的現任CEO Martin Waters則會繼續帶領獨立後的新公司。

另外，L Brands公佈首季度初步業績，每股盈利約0.97美元，經調整的每股盈利約1.25美元，公司早前指引為0.85至1美元。集團經營溢利約為5.7億美元。L Brands會在5月19日收市後公佈詳細首季度業績。

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編輯：陳健婷