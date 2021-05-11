▲ 【Apple】蘋果英國App Store被指佣金過高 恐面臨164億元賠償

蘋果公司Apple（美：AAPL）旗下App Store因涉嫌壟斷及抽佣過高等題，在倫敦面臨集體訴訟，可能需要支付高達15億英鎊（約164億港元）的賠償。

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外電報道，代表約2000萬名英國iPhone及iPad用戶，向倫敦競爭上訴法庭提出訴訟，指蘋果App Store高達30%的佣金並不合理，而且蘋果強迫用戶使用其支付系統，令消費者支付費用高於應有水平，因此要求蘋果作出賠償。

蘋果發表聲明，指有關訴訟毫無根據，歡迎法院討論其對消費者的承諾，而且App Store對英國創新經濟帶來好處，更重要是App Store的抽佣比例，與市場上相若，而且App Store上84%應用程式是免費。

今年初蘋果將年收入達100萬美元的開發商App Store佣金比例，由30%降至15%。

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編輯：陳韻妍