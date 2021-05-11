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【Apple】蘋果英國App Store被指佣金過高　恐面臨164億元賠償

股市 22:58 2021/05/11

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【Apple】蘋果英國App Store被指佣金過高　恐面臨164億元賠償

蘋果公司Apple（美：AAPL）旗下App Store因涉嫌壟斷及抽佣過高等題，在倫敦面臨集體訴訟，可能需要支付高達15億英鎊（約164億港元）的賠償。

蘋果更新iOS14.5後僅12%用戶允廣告追蹤【下一頁】

外電報道，代表約2000萬名英國iPhone及iPad用戶，向倫敦競爭上訴法庭提出訴訟，指蘋果App Store高達30%的佣金並不合理，而且蘋果強迫用戶使用其支付系統，令消費者支付費用高於應有水平，因此要求蘋果作出賠償。

蘋果發表聲明，指有關訴訟毫無根據，歡迎法院討論其對消費者的承諾，而且App Store對英國創新經濟帶來好處，更重要是App Store的抽佣比例，與市場上相若，而且App Store上84%應用程式是免費。

今年初蘋果將年收入達100萬美元的開發商App Store佣金比例，由30%降至15%。

相關文章：【美股科技股】通脹憂慮累美股科技股跌勢未止、Tesla跌4%　ARKK失守100美元

相關文章：【科技股女股神】ARKK高位累跌逾3成　Cathie Wood周一再掟蘋果3分1持股

 

編輯：陳韻妍

 

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 壟斷 Apple 倫敦 新經濟 iPhone App Store

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