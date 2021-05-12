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【開市9點半】中概股回穩+北水昨撈底49億　港股有望企穩　券商看好3隻銀行股受惠理財通

股市 06:45 2021/05/12

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（1）通脹憂慮升溫，市場聚焦今晚美國通脹數據，若超預期或再觸發收水及加息的討論，「新興市場之父」麥樸思指通脹情況有利新興市場，認為中國及印度股票有吸引力。美股納指低位反彈，中概科技股回穩，加上北水昨淨流入港股49億，低吸騰訊（00700）14億，小米（01810）及美團（03690）逾10億，料港股連日急跌後可望企穩。

【通脹升溫】麥樸思：通脹威脅短期不會消除 對完全轉投價值股審慎

【美股科技股】通脹憂慮累美股科技股跌勢未止、Tesla跌4%　ARKK失守100美元

即睇開市9點半重點：

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（2）有報道指，美團近日改變外賣配送收費規則，把向商家收取的履約服務費細分為距離、下單價格、時段三個部分，而原本的履約服務費則為固定收費。

【美團3690】美團調整外賣配送收費規則 　擬按距離、時段等標準收費（附短片）

【美團股價】美團10日累挫兩成未見大行削價 券商憂騎手成本上升、收入增長放緩

（3）有券商指，理財通加強香港作為人民幣中心的定位，香港銀行業未來可以接觸的潛在客戶將由目前的700萬人，擴展至7,000萬人口。

【理財通】滙證：理財通將正式啟動　點名3隻重點受惠銀行股

（4）全球晶片短缺危機已經持續多時，蘋果（美：APPL）、微軟（美：MSFT）以及Google（美：GOOG）等科技公司呼籲美國國會同意向晶片行業提供500億美元資金，以協助生產商能夠獲得足夠的芯片供應。

【晶片荒】科企巨頭呼籲國會提供500億美元資金 協助美國工廠提供足夠芯片產能

（5）ARKK高位累跌逾3成，周一減持蘋果倉位單日少3分之1，涉資近90億港元。

【科技股女股神】ARKK高位累跌逾3成　Cathie Wood周一再掟蘋果3分1持股

（6）Tesla傳暫停上海工廠買地計劃，昨股價插穿600美元。

【TSLA】中美加徵關稅餘波　Tesla傳暫停上海工廠買地計劃、盤前跌4%

【TSLA】Tesla接受狗狗幣？　馬斯克發起投票近8成人表示支持

（7）美銀大削吉利（00175）目標價4成至17元。

【大行報告】吉利4月銷售大遜預期　美銀大削目標價4成、瑞信：未受芯片短缺影響

（8）比亞迪 （01211） 公布，公司擬將控股子公司比亞迪半導體分拆至深交所創業板上市。具體發行日期尚未確定。

【新股IPO】比亞迪擬分拆半導體至內地創業板上市　未定具體發行日期

（9）上海醫藥 （02607） （滬：601607）披露，擬非公開發行A股募集資金最多143.8億元人民幣，引入雲南白藥作為戰略投資者。

上海醫藥非公開發行A股籌最多144億 引雲南白藥作戰略投資者

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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