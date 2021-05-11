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上海醫藥非公開發行A股籌最多144億 引雲南白藥作戰略投資者

股市 22:37 2021/05/11

分享：

上海醫藥非公開發行A股，籌最多144億人民幣。

上海醫藥 （02607） （滬：601607）披露，董事會批准非公開發行不超過8.53億股A股，募集資金最多143.8億元（人民幣，下同），扣除發行費用後的募集資金淨額將全部用於補充營運資金及償還公司債務。發行價為每股16.87元，較上海醫藥今日A股收報的21.74元，折讓22%。

上海醫藥H股今日收報17.72元，跌0.9%。

復星醫藥與BioNTech上海建新冠疫苗基地　富瑞上調目標價至90元【下一頁】

上海醫藥與上海上實旗下的上海潭東簽訂股份認購合同，上海潭東擬以不超過31.5億元現金認購本次非公開發行A股。另外，上海醫藥引入雲南白藥作為戰略投資者，雲南白藥擬認購最多112.3億元，完成後雲南白藥將持有上海醫藥18.02%的股份。

上海醫藥稱，本次戰略合作可進一步提升上市公司治理水平，拓展雙方客戶資源，依托雙方優質資源共同研發新產品、新服務，加強品牌、營銷與渠道聯動。

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編輯：陳健婷

港股 上海醫藥（滬：601607） 上海醫藥（02607） 集資 A股

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