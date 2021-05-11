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舜宇上月手機鏡頭出貨量 按年增加11%至1.2億件

股樓投資 22:50 2021/05/11

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iPhone概念股之一，手機設備股舜宇光學(02382)宣布上月營運數據。公司公布今年４月份手機鏡頭出貨量為1.24億件，按年升11.3％，按月則跌5.3％。公司表示，手機鏡頭出貨量按年上升，主要是因為公司手機鏡頭市場份額的上升。舜宇周二(11日)收報169元，跌0.8%。

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期內，車載鏡頭出貨量612.3萬件，按年增長1.9倍，主要由於公司車載鏡頭市場份額的上升，以及去年同期受海外疫情影響延遲發貨，出貨量按月則跌5.7％。至於手機攝像模組出貨量為6,341萬件，按年升44.7％，按月升5.7％。手機攝像模組出貨量按年上升，主要是因為公司手機攝像模組市場份額的上升。

長和旗下港口公司 收購荷蘭鹿特丹貨櫃碼頭   詳情請看【下一頁

此外，公司其他光電產品出貨量為487萬件，按年升39.8％，按月則升12.2％。顯微儀器出貨量為2.1萬件，按年升57.8％，按月亦升4.3％。

另外中國信通院公布，內地4月手機出貨量2,750萬部，同比下降34.1％。今年首4個月，內地手機市場總體出貨量累計1.25億部，按年增長38.4%。

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撰文 : 李尚毅

舜宇光學科技（02382） 港股

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