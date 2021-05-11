【創科人才】數碼港推創科人才綜合招聘平台「iTalent」　助數碼港社群企業物色人才

數碼港今日(11日)舉行「iTalent 暨數碼生力軍啟動禮」，除了推出全新創科人才綜合招聘平台「iTalent」，協助數碼港社群企業物色合適人才，為有志投身創科行業的青年提供入行機會，更宣布與勞工處和僱員再培訓局共同合作推出一項數碼人才培育計劃「數碼生力軍」（Digital Tech Recruits）。

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在數碼港社群企業支持 下，「數碼生力軍」計劃將為正在修讀或完成僱員再培訓局有關創新科技相關培訓課程的學員，提供100個數碼相關的工作崗位。「數碼生力軍」計劃鼓勵僱員再培訓局學員學以致用，於創科企業汲取實戰經驗，以滿足就業市場對數碼科技及創科人才的需求，同時亦為創科行業注入更多人力資源。

參與計劃的學員將按其就讀學科的相關知識，包括人工智能 Artificial Intelligence、區塊鏈 Blockchain、雲端計算 Cloud Computing、大數據 Big Data 和電子商務 eCommerce， 分配予數碼港社群公司。實習期間，參與公司將為參加者提供在職培訓，並且委派一位經驗豐富的員工為指導員。每位參加者在完成一個月(30 天)的全職實習後，可獲最多港幣 8,300 元的津貼，其中部份金額會由參與公司支付。另外，數碼港學院連同社群公司亦會為學員提供職業導向及科技技能培訓活動，為創科行業提供完整的職涯發展階梯。

推人才招聘平台「iTalent」

另外，數碼港首次採用社群初創、從事人力資源管理科技GetLinks的解決方案，推出人才招聘平台「iTalent」，針對金融科 技、智慧生活、數碼娛樂及電競三大範疇，持續為創科生態圈發掘人才。數碼港社群初創 GetLinks 是一個全球人才招聘平台，為企業配對科技專才，擁500 萬個 人才履歷、用戶達 5 萬間機構，包括 Accenture、Garena 及 Grab。有興趣的求職者可於「iTalent」 註冊登記。

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責任編輯：蘇穎琪