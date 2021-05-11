【平租新樓】平租好時機到 新界區潛在租盤供應大增 屯門弦海單位租金低見7300元

近日多個新盤準備收樓，市場潛在租盤供應大增，當中新界區是供應重鎮，如新地（00016）天水圍Wetland Seasons Park第1期及新世界 （00017） 元朗瑧頤入伙在即，已有多個單位預租，其中瑧頤一個開放式單位兩周前以預租租金低見8,800元。令區內半新盤的租金受壓，其中屯門弦海一個開放式單位低見7,300元。

【大灣區就業】管理社交媒體月薪高達3萬元 入職條件不難 看看你是否合資格，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【樓市現象】沙田心臟地帶屋苑好運中心 投資者「6字頭」沽3房 用家無睇樓見低價即入市，詳見【下一頁】





祥益地產高級區域經理黃慶德表示，日前促成一宗屯門弦海之租賃成交個案，單位為中層D室，實用面積162平方呎，開放式間隔。租客鍾情屋苑為區內最新入伙的樓盤，附設發展商裝修連傢電，可即租即住，加上單位擁翠綠山景，而且業主願意調整租金，減租200元，上述租客遂便決定以月租7,300元租入，實用呎租為45.1元。



黃氏續稱，如以業主於2019年以約308.9萬的購入價計算，該單位的租金回報率為2.8厘。

【筍盤推介】 新晉屋苑擁超靚翠綠山景 三房裝修精美實用 業主旺市減價20萬放售，詳見【下一頁】

位於屯門業旺路的弦海，由莊士中國（00298）發展，於去年8月收樓。弦海提供371伙，實用面積介乎162至954平方呎，以開放式單位供應較多，佔216伙，大部份單位設有露台。弦海毗鄰屯門河，部份單位可享開揚河景或青山灣海岸，同時項目自設住客會所，提供戶外泳池等設施。



去年7月時，跟以上租賃成交同款、實用面積同為162平方呎的弦海，當時的預租租金約8,500元水平，可見現時該盤租金持續處於低水。

【樓市現象】藍籌屋苑破頂潮再現? 沙田第一城2房627萬沽 創同類單位新高價，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍



