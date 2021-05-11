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【平租新樓】平租好時機到 新界區潛在租盤供應大增 屯門弦海單位租金低見7300元

股樓投資 20:37 2021/05/11

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近日多個新盤準備收樓，市場潛在租盤供應大增，當中新界區是供應重鎮，如新地（00016）天水圍Wetland Seasons Park第1期及新世界 （00017） 元朗瑧頤入伙在即，已有多個單位預租，其中瑧頤一個開放式單位兩周前以預租租金低見8,800元。令區內半新盤的租金受壓，其中屯門弦海一個開放式單位低見7,300元。

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祥益地產高級區域經理黃慶德表示，日前促成一宗屯門弦海之租賃成交個案，單位為中層D室，實用面積162平方呎，開放式間隔。租客鍾情屋苑為區內最新入伙的樓盤，附設發展商裝修連傢電，可即租即住，加上單位擁翠綠山景，而且業主願意調整租金，減租200元，上述租客遂便決定以月租7,300元租入，實用呎租為45.1元。 
 
黃氏續稱，如以業主於2019年以約308.9萬的購入價計算，該單位的租金回報率為2.8厘。

【筍盤推介】 新晉屋苑擁超靚翠綠山景 三房裝修精美實用 業主旺市減價20萬放售，詳見【下一頁

位於屯門業旺路的弦海，由莊士中國（00298）發展，於去年8月收樓。弦海提供371伙，實用面積介乎162至954平方呎，以開放式單位供應較多，佔216伙，大部份單位設有露台。弦海毗鄰屯門河，部份單位可享開揚河景或青山灣海岸，同時項目自設住客會所，提供戶外泳池等設施。


去年7月時，跟以上租賃成交同款、實用面積同為162平方呎的弦海，當時的預租租金約8,500元水平，可見現時該盤租金持續處於低水。

【樓市現象】藍籌屋苑破頂潮再現? 沙田第一城2房627萬沽 創同類單位新高價，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍


 

瑧頤 Wetland Seasons Park第2期 弦海 莊士 屯門 元朗 新地 發展商

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