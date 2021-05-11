【健身室】健身需求急增　PURE Group內地會員增135%

▲ PURE Group表示，上海及北京分店於疫後的會員人數及到訪次數，均比疫前錄得增幅，而香港及新加坡的需求亦同樣有增無減。

健體界別需求急速增長。健身品牌PURE Yoga及PURE Fitness母企PURE Group表示，上海及北京分店於疫後的會員人數及到訪次數，均比疫前錄得增幅，而香港及新加坡的需求亦同樣有增無減。集團將於內地首度推出嶄新平台，迎接疫後強勁健體需求。

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PURE Group表示，上海及北京分店於疫後的會員人數及到訪次數，分別增加135%及194%；而香港及新加坡的顧客，對健體方面的需求亦同樣有增無減。

將於內地首推線上直播

面對消費者行為由線下極速轉移到線上，PURE Group亦就此推出不同嶄新平台，以應對不受時間地點限制的需求。集團表示，將斥資巨額，於內地首度推出線上直播及點播影片的PURECAST流動應用程式，期望向內地急速增長的健身及瑜伽市場，提供個人化健體服務。此外，集團夥拍FITURE，在Slim魔鏡器材的配合下，向用家提供在家健身的瑜伽及健身內容；PURE Fitness亦於早前與Apple Watch合作，讓持卡人可在Apple Watch上使用獨特功能，包括一鍵簽到、查看預約課程及課堂內容，以及記錄持卡人的儲物櫃編號等。

PURE Group正積極於內地尋找合適地點開設分店，以迎接健體市場的增長需求。

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責任編輯：蘇穎琪