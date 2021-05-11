【理財通】滙證：理財通將正式啟動　點名3隻重點受惠銀行股

▲ 滙證點名中銀香港、中行及招行是三大受惠股。

內地金融監管機構上周公布《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則（征求意見稿）》，落實總額度1,500億元人民幣及理財通「北向通」的合資格產品範圍。再有券商唱好銀行股，滙證指隨著諮詢文件出台，顯示理財通距正式啟動不遠，又點名中銀香港 （02388） 、中行 （03988） 及招行 （03968） 是三大受惠股。

跨境理財通實施細則意見稿 一文看清理財通重點【附圖解】｜詳見【下一頁】

滙證指，理財通對香港及中國的財富管理業發展都有長遠影響，考慮到內地諮詢文件已經推出，相信短期內或有機會正式啟動。另外，理財通同時加強香港作為人民幣中心的定位，而香港銀行業未來可以接觸的潛在客戶將由目前的700萬人，擴展至7,000萬人口。

中金早前都推薦過招行、中銀香港｜詳見【下一頁】

由於理財通涉及大灣區內9市及港澳居民跨境購買對方理財產品，而且每名個人只可與一間銀行辦理理財通業務，滙證指出代理銀行及夥伴銀行的合作同樣是單對單，反映分行網絡的重要性。

滙證又指，不認為現時暫定的總額度1,500億元人民幣是一個限制，相信隨著理財通機制趨成熟，額度則有可能放寬。反而，更關注個人額度、合資格產品、開戶流程、交叉銷售及擴大理財通參與城市的可能性。

個股方面，滙證相信跨境業務強勁的銀行將是主要受惠股，又引述調查指約65%中國大陸投資者並未持有任何海外投資，相信中銀香港、中行及招行將受惠最多。中長期而言，隨著理財通逐漸提升，港交所 （00388） 都可以間接受惠。

相關文章：

【大灣區理財】內銀高收益理財通產品 約4至5厘

【人民幣定期存款】大行3個月人幣定存息2.3厘 業界為跨境理財通先備戰