  • 29°C
香港時間 : 2021511日 (二) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】內地生鮮電商美菜網傳赴美上市 集資5億美元

股樓投資 19:44 2021/05/11

分享：

內地生鮮電商平台美菜網傳正考慮最快今年內赴美國上市，集資約5億美元，公司正與財務顧問就潛在的IPO事宜進行合作；不過美菜網的發言人對於上市一事卻拒絕回應。然而，早於今年2月其實已傳出美菜網計劃透過上市，集資約3億美元，惟尚未決定上市地點。

點解咁多人炒襯股都輸錢 一買就跌一賣就升？，見【下一頁】

美菜網成立於2014年6月6日，一直致力於用互聯網思維去改變國內現代農業和餐飲供應鏈，以獨有的「兩端一鏈一平台」模式，創新升級農產品供應鏈，提高流通效率，讓利兩端。專注為全國近千萬家餐廳，提供全品類、全程無憂的一站式餐飲食材採購服務。2018年9月，估值近70億美元。5年來美菜保持快速增長勢頭。

延伸閱讀：美股投資指南

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

美股 港股 IPO

下一篇文章

【輪•流轉@iM網欄】由《ERROR自肥企画》到窩輪牛熊證的市場推廣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折