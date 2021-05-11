【新股IPO】內地生鮮電商美菜網傳赴美上市 集資5億美元

內地生鮮電商平台美菜網傳正考慮最快今年內赴美國上市，集資約5億美元，公司正與財務顧問就潛在的IPO事宜進行合作；不過美菜網的發言人對於上市一事卻拒絕回應。然而，早於今年2月其實已傳出美菜網計劃透過上市，集資約3億美元，惟尚未決定上市地點。

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美菜網成立於2014年6月6日，一直致力於用互聯網思維去改變國內現代農業和餐飲供應鏈，以獨有的「兩端一鏈一平台」模式，創新升級農產品供應鏈，提高流通效率，讓利兩端。專注為全國近千萬家餐廳，提供全品類、全程無憂的一站式餐飲食材採購服務。2018年9月，估值近70億美元。5年來美菜保持快速增長勢頭。

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記者：張以正