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【疫市營商】限聚令放寬後人流微升　大富翁夢想世界將推父親節及端午節優惠吸客（多圖）

商業 12:10 2021/05/12

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限聚令放寬，但港人仍只能留港消費，對娛樂設施的需求逐漸恢復，展覽、博物館開始有人流。經營主題館「大富翁夢想世界」的MRM Entertainment，其創辦人之一兼總監區詠芝（Vicky）透露，生意額有好轉，惟受平日人流少和入場人數限制，僅有少於10%的增幅。

大富翁夢想世界於2019年10月，在本港太平山開設首間主題館。區詠芝稱，原計劃在開張後一年半至兩年，在場內加入新元素。她舉例，原於今年暑假更新場內的設備，並推出針對本地客而建立的積分系統，讓客人玩場內設施後可儲積分，儲夠一定積分後可當作現金券使用，增加重返消費的誘因，吸引回頭客。惟現時受疫情影響，暫未能確實推行日期。

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【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

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為了刺激生意，她表示會推出節日優惠。例如每逢節日推出門票優惠，而於剛過去的母親節推出套票，吸引一家大小入場；即將來臨的父親節和端午節，亦會推出門票優惠。惟她坦言，場內平日人流較少，周末人流暢旺卻受入場人數限制，令生意增幅較弱。

【營商氣氛】中小企4月營商氣氛改善　零售業收益顯著上升

記者：馬意文

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