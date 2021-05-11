【二手破頂潮】上車客怕遲買更貴迅速拍板　元朗世宙兩房零議價730萬沽　創同類單位及呎價雙新高



樓市到第二季仍持續旺勢，普遍買家抱「遲買更貴」心態加速入市。中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，元朗世宙錄得高價成交，單位為2座高層J室，實用面積425平方呎，兩房間隔，景致開揚。最近單位在零議價下以730萬元成交，創屋苑兩房新高，實用呎價17,176元，呎價也創屋苑新高。王勤學續指，買家為上車客，心儀世宙位置方便，毗鄰西鐵站及市中心，樓齡亦新，怕遲買會貴，故快速拍板入市。

據悉，原業主於2016年9月以572萬元一手買入單位，持貨近5年，帳面獲利158萬元，單位期內升值28%。

【延伸閱讀】【樓市故事】不讓愛兒輸蝕 極品好媽全力搵筍盤 追價買樓贈寶貝仔【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

王勤學補充，元朗區連月來二手成交十分暢旺，現時放盤減少，價錢提升，部份買家對追價猶疑，加上近期各區新盤群出，購買力被分散，令二手成交步伐有所減慢。該區上月錄得252宗二手成交，本月首10天錄約77宗成交，睇樓量則仍然高企。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機