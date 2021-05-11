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【二手破頂潮】上車客怕遲買更貴迅速拍板　元朗世宙兩房零議價730萬沽　創同類單位及呎價雙新高

股樓投資 19:27 2021/05/11

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樓市到第二季仍持續旺勢，普遍買家抱「遲買更貴」心態加速入市。中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，元朗世宙錄得高價成交，單位為2座高層J室，實用面積425平方呎，兩房間隔，景致開揚。最近單位在零議價下以730萬元成交，創屋苑兩房新高，實用呎價17,176元，呎價也創屋苑新高。王勤學續指，買家為上車客，心儀世宙位置方便，毗鄰西鐵站及市中心，樓齡亦新，怕遲買會貴，故快速拍板入市。

據悉，原業主於2016年9月以572萬元一手買入單位，持貨近5年，帳面獲利158萬元，單位期內升值28%。

【延伸閱讀】【樓市故事】不讓愛兒輸蝕　極品好媽全力搵筍盤　追價買樓贈寶貝仔【下一頁

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王勤學補充，元朗區連月來二手成交十分暢旺，現時放盤減少，價錢提升，部份買家對追價猶疑，加上近期各區新盤群出，購買力被分散，令二手成交步伐有所減慢。該區上月錄得252宗二手成交，本月首10天錄約77宗成交，睇樓量則仍然高企。

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撰文 : 謝昕蕎

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