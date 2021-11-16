  • 26°C
香港時間 : 20211116日 (二) 15:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【營銷智慧@iM網欄】課程冗長無著數 規劃網上課程宜快而準

股樓投資 14:53 2021/11/16

分享：

疫情後，很多生活的大小事也由線下轉移至線上，當中網上教學便是明顯例子。然而，網上教學並非只是導師將授課地點由課室轉移至網上教學軟件，不論是教材及教學方法也要適應新的教學模式，才能保持教學質素。

【營銷智慧@iM網欄】香港市場限制多 利用網絡財自需變通

筆者曾協助不少實體課程的導師轉型，發現他們的心態及授課方式未能調整，令效果強差人意。實體與網上課程的差異在於前者的上課地點及時間乃是固定，導師只需關心在課堂中的授課內容，但網上課程的課時卻非固定，因學生隨時隨地也能觀看課程，不論是課時及上課地點都皆具彈性。

具彈性的授課時間及地點可方便學生，但同時地，如果授課內容不合心意或過於沉悶，學生隨時會跳過課堂，更甚者甚至不會再上課，因此導師規劃課程時，宜應由學生角度出發，以最短時間達成學生期望的教學目的。

傳統導師會認為課程愈長，教授內容愈多愈豐富，就是好的課堂，而且傳統課程的定價會按課時及堂數而定，課時愈長，內容愈豐富，課程收費愈貴。先不論該想法背後的謬誤，試問誰人會喜歡光坐在電腦前上課? 對學生來說，只是能達成目的的課程就是好課程，而且課時愈短愈好，最好一小時前交學費，一小時便能學懂，情況正如乘搭公共交通工具一樣，以最短路程達到目的地就是好司機，因大部份乘客都不會喜歡坐長途車的。

因此，在架構課程時，課長不會換來更多學生，快而準才時決定課堂質素的關鍵; 至於課程定價更非以課時而定，反之是以課程的「目的地」而定，一般助人賺錢的課程收費最貴，其次是謀生技能的課程，一般興趣班的收費最低。

作者_李彥霆 (Felix)簡介：

香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

學費 財務自由 疫情 香港中小型企業總商會 數碼營銷 產品 司機 媒體 香港 品牌

下一篇文章

【券商點睇】乳業啟動新一輪漲價潮 業績提振更勝往昔
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【樓市熱話】 港男抽中白居二 心儀500萬樓下舊居屋 卻怕銀行按揭不足會難以負擔
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【政府工略】1823請方便營商主任 月薪3.1萬 主要職責一覽
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【公屋裝修】 一家三口獲派駿洋邨 22萬平裝330呎單位 客廳要夠大與小孩互動 一個設計改善「開門對廁」
【串流平台】香港寬頻推連串Disney+優惠 兼享免費12個月寬頻上網或流動通訊服務
【串流平台】香港寬頻推連串Disney+優惠 兼享免費12個月寬頻上網或流動通訊服務
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【公屋裝修】退休公務員700呎大屋搬蝸居 31萬裝修236呎單位 巧妙趟門設計分隔睡房客廳 「一櫃二用」節省空間
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
【職場熱話】港男任職ACO月入僅1.6萬 出席同學聚會感格格不入 8成同學月入達3萬
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款