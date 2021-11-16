【營銷智慧@iM網欄】課程冗長無著數 規劃網上課程宜快而準

疫情後，很多生活的大小事也由線下轉移至線上，當中網上教學便是明顯例子。然而，網上教學並非只是導師將授課地點由課室轉移至網上教學軟件，不論是教材及教學方法也要適應新的教學模式，才能保持教學質素。

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筆者曾協助不少實體課程的導師轉型，發現他們的心態及授課方式未能調整，令效果強差人意。實體與網上課程的差異在於前者的上課地點及時間乃是固定，導師只需關心在課堂中的授課內容，但網上課程的課時卻非固定，因學生隨時隨地也能觀看課程，不論是課時及上課地點都皆具彈性。

具彈性的授課時間及地點可方便學生，但同時地，如果授課內容不合心意或過於沉悶，學生隨時會跳過課堂，更甚者甚至不會再上課，因此導師規劃課程時，宜應由學生角度出發，以最短時間達成學生期望的教學目的。

傳統導師會認為課程愈長，教授內容愈多愈豐富，就是好的課堂，而且傳統課程的定價會按課時及堂數而定，課時愈長，內容愈豐富，課程收費愈貴。先不論該想法背後的謬誤，試問誰人會喜歡光坐在電腦前上課? 對學生來說，只是能達成目的的課程就是好課程，而且課時愈短愈好，最好一小時前交學費，一小時便能學懂，情況正如乘搭公共交通工具一樣，以最短路程達到目的地就是好司機，因大部份乘客都不會喜歡坐長途車的。

因此，在架構課程時，課長不會換來更多學生，快而準才時決定課堂質素的關鍵; 至於課程定價更非以課時而定，反之是以課程的「目的地」而定，一般助人賺錢的課程收費最貴，其次是謀生技能的課程，一般興趣班的收費最低。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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