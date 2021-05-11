【樓市現象】沙田心臟地帶屋苑好運中心 投資者「6字頭」沽3房 用家無睇樓見低價即入市

樓市氣氛向好，二手市場業主反價、買家追價的成交漸多，也有投資者趁機沽貨套現。一名持有沙田好運中心3房單位4年的投資者以688萬元沽出單位，即獲用家在「無睇樓」的情況下承接。

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美聯物業首席高級分區營業經理陳少鴻表示，大市交投提速，二手市場業主叫價轉強，普遍提高3%至5%，個別買家為免錯失機會，接受「唔睇樓照入市」。

其中沙田好運中心A2座高層H室錄得成交個案，單位為3房間隔，實用面積約427平方呎。陳少鴻稱，單位原先由投資者持有收租，有見近日樓市熾熱，早前透過該行叫價約690萬元放售，由於價格相宜，而且高層單位景觀開揚，獲用家青睞。客人無睇樓情況下決定入市，雙方議價後以688萬元成交，折合實用呎價約16,112元。

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資料顯示，原業主於2017年3月以約535萬元購入上址，現沽出帳面獲利約153萬元，期間物業升值約28.6%。

好運中心位於沙田的核心地段，屋苑鄰近新城市廣場及沙田公園，並且有有蓋天橋連接沙田中心及瀝源邨。屋苑於1983年4月入伙，設有8座，涉及1,400伙，由屋苑步行至沙田港鐵只需5分鐘左右。屋苑可分為商場及住宅兩部份，基座設有銀行、茶餐廳、及各種小型商店等。

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記者：陳詠妍