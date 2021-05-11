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【通脹升溫】麥樸思：通脹威脅短期不會消除 對完全轉投價值股審慎

股市 19:11 2021/05/11

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「新興市場之父」麥樸思表示，通脹威脅短期內不會消除。

「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）接受彭博社訪問時表示，大型基金經理可能低估了為抗擊新冠疫情而大量印鈔後的通脹持久性。他指，這對美國而言尤其是個問題，因為持續上行的通脹會對全球儲備貨幣產生壓力。與此同時，價格上漲的速度加快可能會對原材料價格的漲勢形成支撐，儘管彭博大宗商品指數已經逼近2015年7月以來的最高水平。

麥樸思稱，該種情況將對新興市場有利，未來幾年這些市場的成長速度將會快於發達市場。近來受到科技股下跌和新一波疫情影響的中國和印度股票尤其具有吸引力。不過他對完全轉投價值股表示審慎。

儲局官員埃文斯：改變幣策立場前 就業和通脹須回升【下一頁】

「面對持續的低利率，市盈率等常規參數已經不是穩妥的指引。」麥樸思表示，「需要關注的是資本回報率和股息收益率。投資者的投資組合應該同時包含價值股和成長股。」

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編輯：陳健婷

股票 通脹 新興市場 市盈率

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