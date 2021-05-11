【大行點睇】社保或增加騎手成本近一成 瑞信長遠仍看好美團前景

瑞信發表報告，因應近日南京市要求企業要為全職外賣騎手繳付社會保障金，預計有關要求將有其他地區跟隨。

大行給予美團目標價：

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現時，美團 （03690） 與外賣騎手是以外判合約的形式進行，並沒有支付任何保障金，因此該行預計，如果在最壞情況下，美團要為所有外賣騎手全面支付社會保障金，將令每個騎手的成本增加一成，不過，瑞信認為美團可以透過優化騎手的組合及減少補貼，從而降低政策的影響。

瑞信認為美團的執行力仍然強大，對公司長遠前景仍有信心，但短期內反壟斷調查及社會保障金或影響短期估值。該行維持美團「跑贏大市」評級，目標價維持在410元。

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