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【好想去日本】city'super周五起辦蜜瓜節　日本直送蜜瓜近2千元有何特別？

商業 11:00 2021/05/12

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city'super將於5月14日至7月5日首次在各分店及網上商店舉辦蜜瓜節「旬の蜜瓜百科」。（city'super提供圖片）

踏入蜜瓜當造的季節，city'super將於5月14日至7月5日首次在各分店及網上商店舉辦蜜瓜節「旬の蜜瓜百科」，帶來日本各地蜜瓜與食品，更有原箱預訂優惠。

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city'super推出網上商店尊享預訂優惠，即日起至5月13日，預訂原箱日本蜜瓜，即享快閃早鳥優惠85折。5月14日至6月25日，預訂原箱日本蜜瓜亦可享9折，可以直送家中與親友分享蜜瓜。（按此訂購

以一株一果栽培法種植的日本靜岡天使音蜜瓜售1,888元，每株果樹上只保留一顆果實，吸收所有養分，令收成的蜜瓜富含維他命A和C，甜度更高，香氣更突出。city'super日本靜岡蜜瓜售598元、city'super日本高知縣Emerald蜜瓜售668元。

若不想食全個蜜瓜，city'super亦推半切瓜系列，包括日本亞魯斯蜜瓜切件（半個）售218元、日本紅肉蜜瓜（切 - 半個）售228元。

除了蜜瓜，亦有相關食品，如野島製菓北海道蜜瓜味波子汽水售18元、靜岡皇冠蜜瓜忌廉泡芙 售30元、靜岡皇冠蜜瓜吉士大判燒售20元、日本赤肉蜜瓜Softcream售45元、蜜瓜丹麥酥售24元、Sugi Seika白朱古力凍乾蜜瓜售42元。

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責任編輯：朱悅瀅

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