  • 29°C
香港時間 : 2021511日 (二) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【趣話財經】杭州動物園走失3隻豹 驚影響假期人流18日後才承認 事件涉及A股上市公司？

股樓投資 18:51 2021/05/11

分享：

杭州野生動物世界有3隻金錢豹於4月19日逃離園區，但涉及隱瞞，期間多次附近居民報警指發現疑似金錢豹的蹤跡，但杭州野生動物世界負責人被政府問及是否走失動物，都一直否認，直到5月7日才承認4月19日有3隻金錢豹走失，有1隻係4月21日自行捉回，而5月8日公安捉到第二隻，但第三隻仍然未知行蹤。

杭州野生動物世界負責人指，因為指如果如實及時報案，會影響「五一」長假的營運。根據內地傳媒資料，杭州野生動物世界在「五一」長假期間，合共招待9.8萬人次，門票收入至少達到1,700萬元人民幣。

事件引起社會嗶然，而動物園亦被政府命令暫停營運。另外，杭州野生動物世界背後的股東龍暉集團有限公司，官網顯示「產品研發依托珍稀野生資源」，多項業務與動物相關，除了動物園外，還有獵槍等，而A股上市公司片仔癀（600436）是龍暉集團子公司的股東之一。

今次隱瞞走豹事件固然有安全問題，但不少內地網民指，背後的產業鏈又有沒有涉及隱瞞甚麼，值得更加關注。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

片仔癀（滬：600436） 門票 杭州 A股 動物園

上一篇文章

【名人入市】佐敦納米樓勁蝕百萬　麻雀大王石鑑輝家族「低撈」入市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物