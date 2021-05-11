【趣話財經】杭州動物園走失3隻豹 驚影響假期人流18日後才承認 事件涉及A股上市公司？

杭州野生動物世界有3隻金錢豹於4月19日逃離園區，但涉及隱瞞，期間多次附近居民報警指發現疑似金錢豹的蹤跡，但杭州野生動物世界負責人被政府問及是否走失動物，都一直否認，直到5月7日才承認4月19日有3隻金錢豹走失，有1隻係4月21日自行捉回，而5月8日公安捉到第二隻，但第三隻仍然未知行蹤。

杭州野生動物世界負責人指，因為指如果如實及時報案，會影響「五一」長假的營運。根據內地傳媒資料，杭州野生動物世界在「五一」長假期間，合共招待9.8萬人次，門票收入至少達到1,700萬元人民幣。

事件引起社會嗶然，而動物園亦被政府命令暫停營運。另外，杭州野生動物世界背後的股東龍暉集團有限公司，官網顯示「產品研發依托珍稀野生資源」，多項業務與動物相關，除了動物園外，還有獵槍等，而A股上市公司片仔癀（600436）是龍暉集團子公司的股東之一。

今次隱瞞走豹事件固然有安全問題，但不少內地網民指，背後的產業鏈又有沒有涉及隱瞞甚麼，值得更加關注。

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