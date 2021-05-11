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【有相睇】裝修新淨又有海景　買家唔介意加碼入市　750萬購東環海景戶　創同類兩房單位新高

股樓投資 18:48 2021/05/11

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優質樓盤買少見少，買家想買得心頭好或要提升預算。最近有買家原預算700萬買樓，睇樓後見單位優質，既保留原裝新淨裝修，又望海景，對單位十分喜歡，遂加碼50萬，以750萬元入市。

中原地產東涌映灣園第三分行C組分行經理朱偉雄表示，最近有家庭客購入東環5A座高層05室，實用面積468平方呎，兩房間隔，裝修屬原裝，保養仍然新淨，享海景。業主原叫價758萬元，最終議價後微減8萬元，以750萬元易手，實用呎價16,026元，屬同類兩房單位新高價。

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朱偉雄指，買家首次置業，見東涌樓價升幅對比其它地區相對溫和，樓價仍屬低水，預算斥資700萬元入市，見上址屬優質盤，最終加碼承接。原業主則於2015年1月以507.8萬元一手買入單位，持貨逾6年，帳面獲利242.2萬元，單位期內升值48%。

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撰文 : 謝昕蕎

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