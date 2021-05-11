【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀

▲ 新加坡有30人接種新冠疫苗後仍感染新冠肺炎，其中過半人均為無症狀患者。

新加坡與香港的旅遊氣泡會如期於5月26日啟動之際，但新加坡出現變種病毒個案，令外界憂慮變種病毒會削弱新冠疫苗功效。新加坡有30人接種新冠疫苗後仍感染新冠肺炎，其中過半人均為無症狀患者。

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新加坡衛生部長顔金勇周二（11日）發表聲明更新疫情，指出新加坡已有120萬人完成接種兩劑輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗。他表示截至周一（10日），新加坡有30人接種兩劑疫苗後仍確診，其中57%（約17人）為無症狀患者。

陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital ，TTSH）感染群組擴大至43人確診，顔金勇指其中7名確診職員和2名病人已接種兩劑疫苗。上述9人均為無症狀患者或只出現輕微症狀，全部人都無須吸氧治療。

新加坡另外有24宗輸入個案患者，染疫前都已經接種新冠疫苗。

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顔金勇仍呼籲民眾接種疫苗：

我們起初就清楚疫苗並非百分百有效，但人們接種疫苗有助避免出現重症，也可能減少持續傳播。 （We knew from the start that vaccination is not 100 per cent efficacious but it prevents severe reactions to the infections and is likely to reduce onward transmission.）

顔金勇同時表示新加坡有26名患者再次染疫，新加坡當局正研究上述個案患者是隨著時間推移而免疫力下降，還是康復者抗體對特定變種病毒的抵抗力較低。

責任編輯：鄭錦玲