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【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀

環球社會熱點 18:46 2021/05/11

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新加坡有30人接種新冠疫苗後仍感染新冠肺炎，其中過半人均為無症狀患者。

新加坡與香港的旅遊氣泡會如期於5月26日啟動之際，但新加坡出現變種病毒個案，令外界憂慮變種病毒會削弱新冠疫苗功效。新加坡有30人接種新冠疫苗後仍感染新冠肺炎，其中過半人均為無症狀患者。

【輝瑞疫苗】意國護士錯手 幫女子1針打6劑 【下一頁】

新加坡衛生部長顔金勇周二（11日）發表聲明更新疫情，指出新加坡已有120萬人完成接種兩劑輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗。他表示截至周一（10日），新加坡有30人接種兩劑疫苗後仍確診，其中57%（約17人）為無症狀患者。

陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital ，TTSH）感染群組擴大至43人確診，顔金勇指其中7名確診職員和2名病人已接種兩劑疫苗。上述9人均為無症狀患者或只出現輕微症狀，全部人都無須吸氧治療。

新加坡另外有24宗輸入個案患者，染疫前都已經接種新冠疫苗。

【新冠疫苗】世貿盼12月前解決疫苗專利爭議 【下一頁】

顔金勇仍呼籲民眾接種疫苗：

我們起初就清楚疫苗並非百分百有效，但人們接種疫苗有助避免出現重症，也可能減少持續傳播。

（We knew from the start that vaccination is not 100 per cent efficacious but it prevents severe reactions to the infections and is likely to reduce onward transmission.）

顔金勇同時表示新加坡有26名患者再次染疫，新加坡當局正研究上述個案患者是隨著時間推移而免疫力下降，還是康復者抗體對特定變種病毒的抵抗力較低。

責任編輯：鄭錦玲

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