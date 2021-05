【旅遊氣泡】新加坡30人打完疫苗仍中招 過半無症狀

新加坡與香港的旅遊氣泡會如期於5月26日啟動之際,但新加坡出現變種病毒個案,令外界憂慮變種病毒會削弱新冠疫苗功效。新加坡有30人接種新冠疫苗後仍感染新冠肺炎,其中過半人均為無症狀患者。

【輝瑞疫苗】意國護士錯手 幫女子1針打6劑 【下一頁】

新加坡衛生部長顔金勇周二(11日)發表聲明更新疫情,指出新加坡已有120萬人完成接種兩劑輝瑞(Pfizer)或Moderna疫苗。他表示截至周一(10日),新加坡有30人接種兩劑疫苗後仍確診,其中57%(約17人)為無症狀患者。

陳篤生醫院(Tan Tock Seng Hospital ,TTSH)感染群組擴大至43人確診,顔金勇指其中7名確診職員和2名病人已接種兩劑疫苗。上述9人均為無症狀患者或只出現輕微症狀,全部人都無須吸氧治療。

新加坡另外有24宗輸入個案患者,染疫前都已經接種新冠疫苗。

【新冠疫苗】世貿盼12月前解決疫苗專利爭議 【下一頁】

顔金勇仍呼籲民眾接種疫苗:

我們起初就清楚疫苗並非百分百有效,但人們接種疫苗有助避免出現重症,也可能減少持續傳播。

(We knew from the start that vaccination is not 100 per cent efficacious but it prevents severe reactions to the infections and is likely to reduce onward transmission.)