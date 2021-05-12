【印度疫情】全球供應鏈被波及 成衣藥品金融都有份

印度第二波新冠疫情嚴重，印度或將面臨經濟衰退。有傳媒分析指，因為印度為全球第3大經濟體，當地新冠疫情或將影響全球物流供應。成衣、藥物等行業都將牽涉其中。不少行業人士都表示對印度疫情狀況感到憂慮，有公司甚至開始減少印度業務。

雖然印度正在努力抑制疫情蔓延，但新增確診個案數目依然觸目驚心。印度第一波疫情時實行全國封城，導致去年經濟25年來第一次出現衰退。外媒認為總理莫迪（Narendra Modi）遲未肯宣布全國封城，經濟或是主要考量之一。美國有線新聞網絡（CNN）報道指，印度疫情令部分依賴當地的全球性行業陷入焦慮，擔心如果疫情進一步發展，服裝、藥物、金融及運輸業都將受到打擊。

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運輸業

根據聯合國世界貿易與發展會議數據顯示，世界8成貨物貿易使用船運，而印度則為多數海上貨物航運提供勞力。國際航運總會（International Chamber of Shipping）秘書長普拉滕（Guy Platten）估計，全球170萬名水手中有20萬來自印度，當中不乏掌握重要技術的員工。

現時不少國家已限制印度飛機入境，所以不太可能將印度水手轉移到其他港口，繼續支援全球航運工作。全球最大貨櫃航運公司Maersk海洋事務關係負責人René Piil Pedersen 表示，去年疫情大流行曾令全球航運陷入混亂，近20萬水手被迫滯留海上，並憂慮若印度疫情持續，去年局面將再次重演。

疫苗及其他藥品

印度理應負責全球疫苗銷量中6成的疫苗，全球最大疫苗生廠商印度血清研究所（SII）亦位處當地。研究所去年同意為92個國家生產多達2億劑疫苗，現時已改為優先考慮為印度居民接種。

印度同時也是世界最大的藥物生產國，提供藥效差不多但價格更低的非專利藥物。根據印度工業聯合會（Confederation of Indian Industry）以及KPMG會計師事務所2020年4月調查數據顯示，美國所有處方藥中9成是來自通用藥物，其中每3劑就有1劑來自印度。

成衣

印度是全球最大紡織品出口國之一，現時印度一眾紡織業工廠正因疫情，面臨人手極度短缺問題。服裝製造商NG Apparels生產包括New Balance等品牌的產品，生產中心約有100名工人，但確診人數激增後近半已經離職。公司正為剩餘工人提供住房，以確保繼續工廠營運。咨詢公司Wazir Advisors表示，在主要服裝生產城市，工人曠工率高達50%，去年國內服裝業銷售及出口分別下降了30%及24%。

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皮鞋

印度亦是皮革及皮革產品主要出口國，印度皮革出口委員會（Indian Council for Leather Exports）表示，印度每年生產近30億雙皮鞋。第一波疫情導致國內工廠大規模停工，很多企業在第二波爆發前才剛剛開始復工，如今要再面對疫情打擊及缺乏技工的難題。

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金融服務

近幾十年，由於印度受教育人口增加及廉價勞動成本，不少大型銀行及會計公司選擇外包大量IT及營運工作至印度。全球軟件及服務公司聯會（National Association of Software and Service Companies）表示，印度有440萬人受僱於IT及業務管理行業。部分公司正鼓勵員工在家工作、延長項目期限等措施應對危機。但由於員工可能掌冑敏感公司或客戶資料，公司面臨安全及數據保護的重大挑戰。安永會計行（Ernst & Young）在印度聘有5.6萬人，鑑於當地疫情早已尋找對策應付，包括著手安排將工作轉交至其他地區。

責任編輯：李俊儀